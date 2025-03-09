前兩個月超級寒流來襲，陪九十多歲的老奶奶回診，離開時在醫院附近排隊等計程車，等了好久才見車影。

當車子靠近，排在前面約八十歲的阿公，做了一個「請」的動作，讓我們先上車。忽然，我腦中閃現「共乘」兩字，心想如此就能兩全其美，便向他提出邀請。老先生看起來很猶豫，我說與其在這兒「冷等」，不如先上車，他欣然同意了。

當司機詢問目的地，老先生表示要去信義路四段，我連忙說真巧，原來是同路的，我們要到五段。坐定後我向他道謝，他笑說大家都有年紀了，實在凍不得。下車時，他急著要付錢，我婉拒並表示相遇即是有緣，不過順路而已，他靦腆地笑著離去。

接著，我請司機迴轉，他說，「你真是用心良苦。」其實我的想法很簡單，在這樣的時刻得到協助，感激都來不及了，怎麼會在乎那多出的半杯飲料錢。

抵達時車資兩百三，司機堅持收兩百，零頭就當請老奶奶喝半杯咖啡。牽著老奶奶的手，走在回家的路上，我發覺夾帶雨的寒風，不知道何時已停歇，換來暖暖的陽光。