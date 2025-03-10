黃珠芬／70+70自駕趣遊

沒帶原始駕照不給租？這該怎麼辦！

我和先生從年輕就酷愛自駕旅行，國內外趴趴走；疫情解禁後，立刻從台灣飛歐洲，兩個七十歲的「玩童」，選定環遊位於同一個島上、同為左駕的兩個國家：北邊隸屬英國的北愛爾蘭（簡稱北愛），和南邊的愛爾蘭共和國（愛爾蘭）。但首日飛抵北愛首府貝爾法斯特，站在機場的租車櫃台，赫然發現：除了國際駕照，還必須出示我們沒有帶出門的原始駕照。

這怎麼行？我們訂的旅館都在鄉下偏遠處，沒車到不了啊！當初車是我在網上訂的，文件印好，端放在桌上請老爺檢視。是誰的疏忽？此時兩人怨眼互望一秒，七十加七十的腦袋開始冷靜運作。

一面說服櫃台酷哥接受照相副本，一面倒帶回想駕照藏在何處，緊急聯繫幫忙看家的朋友。這時段台灣已是晚上，朋友二話不說開車奔赴我家，在抽屜找到後，萬里傳送救援電郵。

櫃台哥左看看兩份翻拍的中文駕照，右瞧瞧無法理解的中華民國年分，抬頭瞅了瞅眼前兩位頭髮花白、急得滿頭大汗的七十加七十，露出同情的笑容，把鑰匙交給我們。

歡喜拿到車子鑰匙，開始分配工作。老公開車技術堪比計程車司機，駕駛完全不是問題，所以在城市或交通較複雜的地方由他開車，我則偶爾輪替開一些狀況單純的公路，並負責搜尋資訊、補充車上導航的不足，以及一路餵食。

準備出發囉！做最後的車況確認。我問：煞車？老公答：OK！照後鏡？OK！雨刷？OK！導航設定？咦，怎麼跟自家車上的系統完全不同？我趕緊請來租車公司的人指導。

從下飛機出關後幾乎兩個小時，終於一切搞定，小心翼翼上路。

繞三圈卻找不到還車處，血壓漸升

車在北愛租的，儀表板用英哩，進入愛爾蘭，限速標誌變成公里，七十加七十的腦袋得快速心算，以免吃罰單。在繁忙的路口，左線右線拿不定主意時，先生偶爾會大聲催問，此時要溫柔回應，絕對不能吵架。

愛爾蘭人口約五百萬，面積有台灣的兩倍多，大部分是平原，西邊沒有高速公路，一路草原村莊，車子不多，於是我自告奮勇開一段，讓老公休息。

接近午餐時分，轉進一小鎮。愛爾蘭各處車道狹窄，租車公司好意給我們升級大車，但開進停車場我的壓力爆表，在螺旋爬升的車道上喀嚓一聲，左後照鏡受傷了！

其實，先生從我手持方向盤的那一刻開始，就沒放心休息過，這下看他瞪大眼睛忍住氣不作聲，我細聲歉疚道：「這頓午餐就吃省一點吧。」

車停妥，拿起手機，一一拍下停車格號碼、出口樓層、附近街景、街名，方便逛完後找得回來。雖然有做好這項功課，但回頭走的景觀記憶仍是大考驗。「有看過這家服飾店，向左轉嗎？」「我們從河那邊右轉來的，現在應該？」「糟糕，怎麼還沒看到剛剛吃午餐的麥當勞？」七十加七十拼拼湊湊，還請出谷歌大神，終於摸回停車場，繼續下一程。

幾天下來，我們從北愛暢遊到愛爾蘭，換住了幾間別有特色的鄉村民宿，最後一天抵達愛爾蘭首都都柏林。依循導航指引順利開到機場，然而繞了三圈卻找不到還車的地方，血壓漸升。再繞一次，先生眼尖看見停車場較遠方有幾個租車公司的招牌，鬆一口氣把車停進去。只是這裡很怪異，為何沒人來驗收？我們只好到入境大廳，找到櫃台交還鑰匙。

回家後，每天懸心查看email和信用卡紀錄，是否有被扣款賠償車損。兩個七十歲的腦袋，一趟愛爾蘭遊，玩得緊張，也玩得開心，期許自駕遊到八十加八十不是問題！