覃事成／當個無語良師

當兵的時候，滿懷一腔熱血，響應「捐血一袋，救人一命」的號召首捐，開啟日後捐血的模式。

後來也響應器官捐贈活動，申請了「器官捐贈同意卡」。世事難料，人生無常，若有那麼一天，腦死但器官尚可用，何不遺愛人間，讓生命延續。

人生果然難以預測，我罹癌。為了接受者健康考量，血不能捐，器官也不適宜。

那怎麼不捐大體呢？幫助未來的準醫生習得一技之長，挽救更多的生命，不是更有意義？於是我簽了大體捐贈解剖志願書，獲得了志願捐贈卡。

其實，捐大體也有其條件，例如：太胖或太瘦超過或低於依身高計算的標準體重百分之三十者不行，因為脂肪過高難以防腐或肌肉組織變形；曾動過大手術、移植器官者不行，因為人體構造不完整；自殺者不行，因為不珍惜自己生命，如何教醫學院學生尊重他人生命？所以想捐大體，還需要注意維護自己的身心健康，這真是一舉兩得。

軀殼是我們人間走一遭，向上天借用的，人往生後，終歸是要償還。捐大體只是採另一種告別方式罷了。