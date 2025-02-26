陳瑞蓉／牽手

聯合報／ 文／陳瑞蓉

那天下了手扶梯，捷運嗶嗶聲響起，正猶豫是否搭乘，驟然冒出一名陌生男子，一把拉住我往前衝，最後一秒擠進了車廂。

怎麼回事？他未免太「熱情」了？這算「性騷」嗎？但沒有不舒服的感覺。內心五味雜陳之際，他轉過身來，一臉詫異地看著我，十分尷尬地說：「抱歉、抱歉！拉錯人了，以為妳是我老婆……」接著緊張地四處張望，在擁擠的人群中尋找老婆的影子，卻一無所獲。

他拿起手機，向那頭的「牽手」賠不是，不久匆匆下車。心中竊笑，怎麼有如此糊塗的男人？不僅牽錯了手，連老婆都搞丟了。希望她沒有看到那一幕，並原諒這個粗心的丈夫。

這讓我憶起年輕時戀愛的情景，在那個保守的年代，男女授受不親，連牽手都怕人瞧見。某日約會後，他送我回家，過馬路時，一輛車超速急駛而來，他一把抓住我的手往後退，躲過一劫。從此，那雙厚實的手，伴我至今。

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