寒流來襲，下定決心幫衣櫃換季。這可是大工程！半大不小的空間，塞滿全家人的衣物和枕套、被單，又因外罩損壞，處於開放狀態，往往一忙起來，直接隨手撈、隨意塞，加以貓兒成天從心所欲很逾矩地出入，久而久之，凌亂已成常態，別說動手整理，動個整理的念頭都傷元氣。

無論如何，終是挑了個周日，將內容物盡數翻出，一邊歸納整理、一邊強制斷離。忙碌一上午，清出了三大袋丟棄及捐贈品，更驚見多件失蹤已久的愛衣。這才意識到，我臃腫的衣櫃，非但有太多不必要的纏累，亦不乏在原地等待被尋回的牽掛──有些失落的答案，始終跟題目待在一起，我唯一要做的，不過是坐下來好好收拾。

離房前，望著難得不糊塗的衣櫃，驀地發覺：我的書桌和衣櫃，似乎反映出自身的工作及精神狀態；大多時候，前者總是秩序井然，後者卻總一次次輕易地崩壞。然而，春耕夏耘秋收冬藏，四季皆有其調性，哪怕遏止不了崩潰，仍該對時序多點敏銳，在換季時按下還原鍵，重新整理我的衣櫃，收拾自己的心進入下個季節。