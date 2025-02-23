古家榕／為自己換季
寒流來襲，下定決心幫衣櫃換季。這可是大工程！半大不小的空間，塞滿全家人的衣物和枕套、被單，又因外罩損壞，處於開放狀態，往往一忙起來，直接隨手撈、隨意塞，加以貓兒成天從心所欲很逾矩地出入，久而久之，凌亂已成常態，別說動手整理，動個整理的念頭都傷元氣。
無論如何，終是挑了個周日，將內容物盡數翻出，一邊歸納整理、一邊強制斷離。忙碌一上午，清出了三大袋丟棄及捐贈品，更驚見多件失蹤已久的愛衣。這才意識到，我臃腫的衣櫃，非但有太多不必要的纏累，亦不乏在原地等待被尋回的牽掛──有些失落的答案，始終跟題目待在一起，我唯一要做的，不過是坐下來好好收拾。
離房前，望著難得不糊塗的衣櫃，驀地發覺：我的書桌和衣櫃，似乎反映出自身的工作及精神狀態；大多時候，前者總是秩序井然，後者卻總一次次輕易地崩壞。然而，春耕夏耘秋收冬藏，四季皆有其調性，哪怕遏止不了崩潰，仍該對時序多點敏銳，在換季時按下還原鍵，重新整理我的衣櫃，收拾自己的心進入下個季節。
話題徵文：下定決心做的小事（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年3月底）
我們總在反覆斟酌後，拿出決心面對人生種種大事，但會不會有時候一件於他人微不足道的小事，可能更考驗我們的意志力？歡迎來稿分享你的經驗。
文長350-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿下定決心做的小事」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
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