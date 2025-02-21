有很多冷知識是我在當編輯的時候無心插柳知道的，例如曾經編輯到一篇談算命的文章，提及但丁《神曲》的地獄插圖，繪有算命師死後的懲罰，他們永遠不能向前看，只能往後看。讀到這裡，我的想法是原來天機真的不可洩漏，對於能預測未來者，不管在東西方，都會被降罪呢！

回到工作，編輯企畫某些程度也是預測或製造未來的人，選題都「做」在一個月前，的確很多「成功」是人為的因素醞釀成真，那麼我會被降罪嗎？自己會心虛，是因為吸睛的冷知識多是片斷的、沒有系統的，點閱率時代來臨後，這種心虛又變成虛榮，因為片斷冷知識常會變熱門點閱，完整論述反而生意冷清。

要不要和點閱低頭，這真是兩難，不管冷或熱，完整或殘缺，打滾多年後我觀察到一個公約數，我會選「讀完有所得的」。

不管是得到一個新的說法，或是跟著內容重新活一段自己不可能活的人生，只要人們還願意閱讀，願意思考和討論，時代自然有時代進化的節奏。

而某日我被社群上一則討論吸引：「我想知道近視一千度的人，拿下眼鏡後看到的世界是什麼樣子？」

身為近視一千度的我心頭一陣熱，想為這則討論添些柴火：雖然我近視一千度，但幸好兩眼沒有什麼視差，散光也不重，大概是沒有戴眼鏡可以走路，但不能下樓梯；可以拿出櫃子裡的飼料倒到貓碗，但看不清楚是雞肉還是牛肉；可以煮開水磨豆手沖咖啡，但一樣看不清楚用的是哪款咖啡豆；洗頭洗澡我一律用肥皂，因為看不清楚瓶瓶罐罐上面寫的是什麼。在大眾池泡溫泉的時候不能戴眼鏡，會覺得很危險，但是戴上眼鏡，別人又覺得你很變態是不是想偷看？

挑選眼鏡也很麻煩，例如鏡框的選擇很少，因為度數深、鏡片很厚，為了要美觀就要訂製超超薄鏡片，價格通常都要破萬。若想進行雷射手術，需要評估的問題也會比較多。

去潛水時租不到面鏡－－這個倒是沒有讓我很意外。某次在關島，台灣人開的潛水店老闆告訴我，你這樣的度數在美國可以領殘障救助金。後來我戴著八百度的面鏡潛下海，因為水會放大事物，我覺得看得還算清楚。

然後聽說度數深的人老花眼比較慢，所以我期待著……

我不知道自己近視一千度的經驗，最後會被誰讀到，但是我寫出近視一千多度的視角，會讓人讀完有所得吧？

只是要小心，讀完有所得，並不是代表完全沒有盲點，例如我沒有寫出來的，是為什麼自己的眼睛會變成一千度的成因。那又是另外一個故事了。