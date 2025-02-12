取出朋友送來的舊牛仔褲，拆掉已經磨白的丹寧布邊，接著洗淨、燙平，讓每片布料呈現出漸層高冷的藏青色。反覆在腦海裡預作打樣，如何做出立體拼接，讓牛仔布華麗轉身，變成獨一無二的「再生」布質容器。這樣的創作過程，使我想到曾經參與的全國燈會評審。

擔任教職時，每年固定陪伴國中生參加花燈比賽，從造型設計、選擇材料到帶頭執行，投注的心力甚鉅。退休後，在花燈界教父林健兒、教母林玉珠老師帶領下，擔任全國燈會評審，欣喜可以與全台花燈技藝師一起交流。

台灣的燈會觀展人次屢有突破，作為評審的我們自是全力以赴。印象最深的，是競賽組別裡的「機關團體組」，一共約百件左右作品，裡頭有設計公司、私人企業以及更生人單位。評審團經過日審、夜審的篩選，達成共識，選出工程細緻、技藝精湛的「燈王」，以及多件特優、優勝作品。

哪些出自設計師之手，哪些由各監所的受刑人製作，依據經驗，完全看不出來。倒是在這個過程裡，我看見經十多年來，各地監所安排優秀花燈師前去指導受刑人，已然培養出了無數擁有專業技能的藝師。難怪曾有更生人在服刑期滿後，由個人工作室進一步發展出花燈工作團隊，成功翻轉人生。

我從小喜歡縫紉與拼布手藝，長大後摸索把舊衣物拆拆補補，改頭換面後，找到「再生」的功能，不但自利，也深受親朋好友的歡迎。也許是長期浸淫再生創作的喜悅吧，讓我更肯定「更生」人的努力，希望他們關不住的創作之心，能受到社會大眾的肯定。