劉雲英／不再作發財夢

當年股市飆漲至一萬兩千點，身邊許多朋友都離職改當全職股手。一天就能賺進個把月薪水，誰還坐得住辦公室？我正好跟公司申請到一筆百萬無息貸款，荷包賺滿滿的大戶好友基於多年情誼食好鬥相報，不斷在耳邊遊說：「連菜籃族都蹽落去了，妳還在躊躇什麼？」說得股市門外漢也躍躍欲試。

「要買哪支股？」我虛心求教。好友答：「隨便，隨便買都會大賺。」我精挑細選了幾支，像是太電、國票、鴻X基金和廣X績優股，一擲百萬投入股海，然後每天作著一夕致富發財夢。隨後傳出國票跳樓輕生案、太電董座掏空入獄，接著鴻X基金下市，績優股也緊跟大盤一落千丈，只好認賠殺出（沒想到現在翻了好幾倍，扼腕）……坊間到處哀鴻遍野，來不及逃跑的散戶滿手股票成壁紙。

不是說隨隨便便都能賺翻，怎麼我一投入就兵敗如山倒，精心挑選的股票都出了問題？莫非我真是衰尾道人轉世？退休後我到「財訊」任職，一些老朋友知曉我過去投資失利，依然懇請我報明牌，我真心誠意研究老半天，挑出幾檔前景看好的潛力股告知。他們感激涕零地表示：「謝謝，一定會避開妳所推薦的。」蛤，怎會這樣？就是擺明了要跟我反其道而行才會有賺頭是不是？

近年來股市一片欣欣向榮，妹妹們投資有成，個個笑逐顏開，小妹不忍我辛苦爬格子賺零花，力邀我加入，只消幾秒就能下單買賣，方便得很。我雖眼紅，但仍下定決心婉拒她好意。一輩子沒發財命，我選擇認命，股海好不容易風平浪靜，我若再攪亂一池春水，恐連累自家姊妹斷了財路。