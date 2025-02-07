阿伯的蒙娜麗莎挑戰
那年夏天我與老婆參加女兒碩士班的畢業典禮，現場前來祝賀的人不少，大夥紛紛留影紀念，我們也請女兒的同學幫忙拍照。
面對鏡頭，我盡可能地站挺，那位同學卻笑著提醒：「阿伯的表情太嚴肅啦，應該笑一笑。」於是我嘗試擠出笑容，經三次引導後終於搞定。
對方的一句話令我發覺自己素日緊繃著一張臉，決定對鏡練習微笑：嘴巴太闊，不行，是狂笑；瞇瞇眼，不對，是傻笑；嘴角下垂，不可，是奸笑……儘管多次努力，卻始終沒掌握自己喜愛的蒙娜麗莎式微笑，反而因為過程中的扭捏作態，感到不自在。
後來，我讀到企業界廣推的客服人員微笑方法，了解到如何笑得自然－－身體微微鞠躬，眼睛注視對方，心中默念英語字母C，讓嘴角微微上翹。照著做了幾次，臉上果然流露出迷人的笑靨。
持續勤奮練習，我期待把微笑變成習慣，為自己贏得好人緣。
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話題徵文：下定決心做的小事（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年3月底）
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