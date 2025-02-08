陳采瑩／邁出表達的第一步

午後陽光灑落教室一隅，一歲多的涵涵在藍色小床上哭得梨花帶雨。她的啜泣中帶著無助與焦急，我輕拍她的背作為安撫，等待她平靜下來。

「涵涵，是不是想要嘴嘴呢？」我一邊問，目光一邊與她濕潤的眼睛相交。她微微點頭，我牽起她的小手，「我們一起去拿嘴嘴，好嗎？」

一面走，一面耐心向她解釋：「涵涵，妳哭的時候，老師不知道妳怎麼了。如果妳能說嘴嘴，老師就能幫妳喔。」

她似乎在消化這些話，片刻後，稚嫩的聲音飄了出來：「嘴嘴。」聲音雖輕，卻像一顆小小的種子，在語言的土壤裡萌芽。

拿到奶嘴後，我陪她回到小床，為她蓋上薄毯，「涵涵真棒，學會說出口了。」她滿足地抱著奶嘴躺下，很快進入夢鄉。

這短短的過程是涵涵成長的一大步，她學會的不僅是說「嘴嘴」，更是勇敢表達需求。對托嬰老師而言，這是最大的欣慰。每個小小的進步，都是建構孩子與世界交流的橋梁，我何其幸運，成為這過程的一部分。