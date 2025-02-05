李奕萱／從交友軟體認識美國大選？

在新墨西哥聖塔菲藝術學院駐村期間，出現了「滑交友軟體風潮」。帶起流行的是B，她飛機一落地就開滑，幾天把聖塔菲及周遭城市的女同志滑了一輪，之後天天騎馬約會、遊山玩水。平平都是駐村，為什麼就她的特別多采多姿？於是我也跟著湊熱鬧。恰好十一月美國要總統大選，我心想，都花時間認識人了，不如一兼二顧，順便打聽選民怎麼想。

新墨西哥是「藍州」，較支持民主黨，不過儘管藍大於紅（共和黨），如同美國多數地區，它依然是主要城市與大學城偏藍，其他地方偏紅。聖塔菲作為首府，極度傾向民主黨，若往滿是化石燃料公司的南部走，風景就大不相同，開車幾乎每分鐘都能見到川普看板，我甚至看過路邊小草坪一口氣放了二十幾個，宛如一場無聲造勢，氣勢驚人。

駐村藝術家全是「進步派」（progressive），不管是否喜歡民主黨候選人賀錦麗，基本上一律反川普，厭惡他贊成限縮墮胎權，又對同志和移民不友善。和我配對的大多也是如此，外顯一點的，如正在拍邪教紀錄片的製作人K，個人簡介大大寫著「保守派勿來」，聊天三句有兩句在挖苦保守派邏輯：「統計來說，有槍的人被槍傷害的機率比較高。」（自我防衛是許多保守派支持擁槍的理由。）比較內斂的，則有外表文靜卻熱愛「哥德風派對」的M，她總是留意用字遣詞的合宜，不希望自己的言語傷害到別人，例如稱呼北美洲原住民時，她就對可不可以用「Indian」備感苦惱（有些人認為「印地安人」一詞不妥，因為當初是哥倫布誤認北美洲為印度，才會這樣命名）。

航太公司工程師C是第一個說想投給川普的，他成長於極度保守的阿拉巴馬州，大學畢業於左派著稱的加州柏克萊大學。第一次見面我們沒聊政治，只閒談旅遊和生活，第二次不知道按到什麼開關，他滔滔不絕講起複雜的政治偏好：經過大學洗禮，他擁有許多進步派價值，支持女性選擇墮胎的自由，支持同志，個人也有同志認同；即便如此，他仍贊同不少保守派論點：覺得全球暖化是危言聳聽、認為政治正確過頭了，尤其支持擁槍。C在老家有四把槍，曾祖父、祖父各留一把，自己也有獵槍和手槍。

出身自保守派大本營，到進步派大學念書、進步派城市居住，C說他一開始老是跟人吵架，開玩笑也會被糾正，最後選擇謹言慎行，融入環境，不過內心想法並沒有改變。如今，他身邊所有朋友都反對川普，偏偏這次，他想投給川普，只是不會告訴任何人：「說了，就沒朋友了。」我理解他為何向我全盤托出——兩個半月就離開的過客，不管做何感想，對他都沒有影響。

十一月選舉結束，結果眾所皆知，川普大獲全勝，賀錦麗毫無一戰之力。進步派朋友們相當沮喪，作為旁觀者，我倒是聽了幾個非藝術家朋友的「告解」，坦承自己投給川普。C後來把票給了小黨，畢竟新墨西哥州太藍了，投給川普也沒用。有意思的是，開票那晚，他還跟身邊投給賀錦麗的朋友們一起舉辦開票派對——從頭到尾，直到今天，他的朋友都不知道，他其實沒有投給賀錦麗。

我不禁想，支持候選人輸了的他們，和支持候選人贏了卻不能承認的他們，到底誰比較鬱悶？