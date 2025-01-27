邱瀟君／一張廢紙的二次人生
燈光下，媽媽將紙張空白部分裁下，用髮夾夾成一本本小冊子。這些「再生紙」是童年的計算紙，是家中麵攤點菜的菜單，也是爸爸練字的草稿。這場景播下我對紙張敬重與珍惜的種子。
任何一張還有留白的紙，我總忍不住賦予它第二生命。這個習慣，從童年到大學時代，一直被認為是環保的表現，深得師長與同學的讚許。沒想到，創業後它卻成了讓人皺眉搖頭的「陋習」。
我總愛把員工用完的文件紙撿回來，利用紙張空白背面記錄公司內部資料或用以溝通，我認為這是妙計，既省成本又護環境。然而，因為作廢的那一面標示不夠明確，曾有員工混淆正反面內容，去追討五年前的舊帳；有人根據過期指示，浪費了時間整理無用資料……每當員工因做白工而跳腳發火，我只能暗自哀嘆。
更慘的是，忘記拆下釘書針的紙張多次卡住複印機，導致機器停擺。修理費與更換新機器造成的支出與環境汙染，竟早已遠遠超過購買新紙的成本。
每次災難發生，我總暗暗發誓：「再也不這樣做了！」但看見一張尚有空白部分可用的紙張，心又騷動了。
總有一天，我會下定決心，徹底改掉這個習慣，放手讓那些紙張告別我的世界。
只是，那一天，似乎還未到來。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
話題徵文：下定決心做的小事（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年3月底）
我們總在反覆斟酌後，拿出決心面對人生種種大事，但會不會有時候一件於他人微不足道的小事，可能更考驗我們的意志力？歡迎來稿分享你的經驗。
文長350-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿下定決心做的小事」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言