邱瀟君／一張廢紙的二次人生

燈光下，媽媽將紙張空白部分裁下，用髮夾夾成一本本小冊子。這些「再生紙」是童年的計算紙，是家中麵攤點菜的菜單，也是爸爸練字的草稿。這場景播下我對紙張敬重與珍惜的種子。

任何一張還有留白的紙，我總忍不住賦予它第二生命。這個習慣，從童年到大學時代，一直被認為是環保的表現，深得師長與同學的讚許。沒想到，創業後它卻成了讓人皺眉搖頭的「陋習」。

我總愛把員工用完的文件紙撿回來，利用紙張空白背面記錄公司內部資料或用以溝通，我認為這是妙計，既省成本又護環境。然而，因為作廢的那一面標示不夠明確，曾有員工混淆正反面內容，去追討五年前的舊帳；有人根據過期指示，浪費了時間整理無用資料……每當員工因做白工而跳腳發火，我只能暗自哀嘆。

更慘的是，忘記拆下釘書針的紙張多次卡住複印機，導致機器停擺。修理費與更換新機器造成的支出與環境汙染，竟早已遠遠超過購買新紙的成本。

每次災難發生，我總暗暗發誓：「再也不這樣做了！」但看見一張尚有空白部分可用的紙張，心又騷動了。

總有一天，我會下定決心，徹底改掉這個習慣，放手讓那些紙張告別我的世界。

只是，那一天，似乎還未到來。