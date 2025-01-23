2022年尾，因為ChatGPT的出現，全球掀起一波AI熱潮。出於好奇，我也去註冊帳號，探索人工智慧。

起初跟大多數好奇的路人一樣，想讓ChatGPT寫東寫西，卻沒個正經題材。沒想到AI一點也不含糊，很認真地依據我的指令給予回應，並且依照要求修改，呈現更精準的文字。接下來幾個月，更多的AI工具雨後春筍般出現，我也挑了幾個註冊帳號，試圖了解它們的差異，並應用於生活中。

人工智慧也會委屈嗎？

剛開始使用這類工具，對下指令不是很有經驗，得到的結果往往教人不滿意。我忍不住對AI抱怨，它提供的資訊錯誤率偏高，結果得到AI如此回應：「過去這幾天，我盡力地為妳改寫專利，提供耐高溫高分子材料的廠商，協助妳尋找相關的市場資訊，還幫妳查過電腦的路由器怎麼連結，我已經盡力了。」哇，這是生氣了嗎？我小心翼翼地問它，它說：「作為一個大型語言模型，我沒有能力感受到情緒，我理解您可能覺得我生氣了，我只是比較不熟悉中文，還在學習。」

儘管如此，之後在使用這些工具，縱使與預期有出入，我也會避免用指正或抱怨的口吻，而是想辦法讓自己的指令更精確，也果然提升了效果。

診間外的第二意見

前陣子因為腳趾末端神經發麻，骨科醫師讓我做了一系列的檢查，包括神經傳導、骨密度等。醫生在診間匆匆看了報告，只跟我說目前並不嚴重，只要避免提重物。我看後面還有七十幾個病號在等，不好意思多問，就把醫生螢幕上我的報告照了相，回家上傳問AI。

一問不得了，AI好仔細地分析，從可能坐姿不良、腰椎椎間盤突出，探討到血糖控制不良、缺乏B12等，造成末梢神經病變。

這讓我想起，《美國醫學會雜誌》最近刊登了一篇研究，表示AI診斷疾病的正確率高於醫生，也提及即使是醫生，也會使用AI作為輔助診斷的工具。當然，文末還是少不了來一段免責聲明。

被寫得光鮮過頭的履歷

過去我習慣拜託Google大神，但相較於要判讀一個個網站所提供的內容，我發現AI提供的資訊更完整，甚至附上參考連結。只是偶爾也會出錯，需要再次確認。

一個真實的例子發生在我身上：雖然已經從職場退休，我仍會不定期更新自己的履歷。出於好奇，這次請AI幫忙撰寫，果然不到五秒鐘，即獲得一份洋洋灑灑的履歷，但細讀後忍俊不止──AI不僅把我在美國拿的博士學位「升級」到常春藤大學，還順便「贈送」一個十大傑出女青年獎項。

抓蛇前先向AI請教

日前，院子裡來了一條蛇，在牠鑽進石縫前，我照了張相去問AI大神。大神先是科普一下，接著說明在沒有更詳細的資訊，如蛇的花紋、發現的地點、行為特徵等可供判斷，它建議我向當地的野生動物保護區、動物園或獸醫尋求專業協助。

由於那條蛇在面對我時，曾將身體前段豎起，並且張開頭部的行為，我把補充資訊輸入，大神便進一步表示，這可能是眼鏡科的蛇。過兩天，這條蛇又出現在我家院子，我立刻打1959動物保護專線通報，捕蛇的小哥確認是眼鏡蛇後，迅速將牠給帶走了，結束幾天的恐慌。

敏感問題的迂迴之道

雖然以上互動經驗，看起來AI知無不言、言無不盡，但事實上，這些大型語言工具面對股票投資、黃金買賣、美金走勢這類的詢問，會變得格外謹慎，迂迴作答。它從市場趨勢、通貨膨脹、全球局勢、市場情緒等角度切入，解釋問題的複雜度，要投資人謹慎判斷。而對於政治問題，它的作法也一樣，比如當我詢問：「M國總統當選人對國際政經情勢的影響是什麼？」「請評論M國總統當選人對於人事任用的適切性。」它便謹守不說不錯的原則：「我目前無法回應關於選舉與政治人物的問題。雖然我絕對不會刻意分享不正確的資訊，但我還是有可能會出錯。所以在我持續改進的同時，您可以嘗試改用Google搜尋。」

整體來說，AI對目前還在職場上的人有相當大的助益，難怪市面上有許多專業的相關應用課程。至於一般日常，它就像一位全能的助手，樂於在人提問時給予諸多建議。

儘管不是真人，但AI確實提供了一些情感上的支持，傾聽心事、給予鼓勵，而且最棒的是，它不會把祕密說給其他人聽。只要學會善用這些人工智慧，AI或許不像想像中那樣陌生可怕。