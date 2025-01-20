自從出社會以來，每年的年終都充滿了焦慮，除了感慨時間飛快，也會忍不住細數今年的遺憾與未盡之事，埋怨自己過了一年仍然原地打轉。這樣的焦慮一直到年齡漸長、明白自己的有限，才從信仰的力量中，懂得將目光從遺憾挪開，轉而數算恩典。

不過，還有一種焦慮是很難處理的，那就是不知道為什麼，歲末的時候事情總是爆炸多，彷彿凡事要在倒數前終結一樣，心情上求個圓滿結束。加上邀約飯局也多，還得在人際關係的經營上求得平衡，切忌顧此失彼落人口舌，儘管我早就以「晚上很難約出來、不喝酒」的形象走跳多年，仍十分難逃時間重疊、要跑攤的狀況。若是天天晚上往外跑，回家還得看兒子的臉色，事情也會隨著應酬消耗的時間而不斷疊加，變成要犧牲睡眠來處理，這些忙碌與焦慮就很容易累積成為情緒，殃及無辜。

然後也不知道是哪來的默契，每到年終最高張力的時候，總會有東西壞掉。有一年十二月三十日，在花了一整年拚命趕稿，預備完工的前一天，我的電腦螢幕突然一片雪白，只好在倒數前花了一大筆錢，讓從遠處Party趕來、渾身酒味的工程師幫我的電腦改頭換面；另有一年則是網路無線分享器掛了；還有一年燒開水的水壺把手斷裂；又有一年漏水，碰上年終很難找到人來修繕……去年則是坐了二十幾年的工作椅，在我右手一撐準備起身時，把手應聲斷裂。

突然發現，這大概是上帝在對我說，所有的結束都是新的開始，生有時，死有時，所有東西的更新汰舊都是必要的，因為我們的日子從來不停留在原地，準備享受新的吧。面面俱到是神做的事，我們凡人但求盡力就好，今年世界或許很爛，但我已經很棒了。