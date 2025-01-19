九里安西王／不是偷來的聖史多倫

在歐美的傳統中，有三種經典水果甜點在歲末的節慶裡應景，傳遞溫暖與喜悅。

水果蛋糕與史多倫

每年到了十一月之後，美國超市烘焙部的架子上，就會擺出好幾種大小不同、造型各異的水果蛋糕，它們裝飾著糖霜、紅紅綠綠的酒漬水果與乾果，飄出陣陣濃郁香氣。這種糕點最早可追溯到古羅馬，以大麥、蜂蜜、乾果、堅果製成，被用作慶祝豐收。

由於中世紀十字軍東征，自中東帶回蔗糖，並學會以蔗糖製作蘭姆酒，從此便能更好地保存水果，並加入麵包或蛋糕中。不過，當時糖很貴，是節日與慶典上的奢侈品，到了英國維多利亞時代，才變得愈來愈普遍。水果蛋糕也與時俱進，除了加入核桃、杏仁等堅果，還有滿滿的糖與蘭姆酒醃漬的葡萄乾、櫻桃、無花果、柑橘皮等。當然，這道甜點仍不便宜，可也漸漸成為正式場合常見的一道佳肴，人們尤其喜歡在耶誕節來一塊。

記得學生時期有一個很有名的實驗，描述當主人在餵狗吃飯前先搖鈴，那隻狗後來只要聽到鈴聲便會流口水，而我每到年底聽見耶誕的鈴聲與歌聲，也會因為想到水果蛋糕而流口水。儘管年紀漸長，價格不是問題，但糖成了美麗的毒藥，只能偶爾買一份小塊的水果蛋糕。寫到這邊，又想起一口咬下時，酒漬水果的甜與濃郁的香氣，簡直自口腔直竄到心坎裡。

除了水果蛋糕，超市架上還有史多倫麵包（Stollen）。名為麵包但口感更接近蛋糕，也是加了許多浸泡過蘭姆酒的乾果、堅果、香料，以及杏仁膏與奶油。吃之前，稍微烤一下，再抹點奶油，配上一杯熱紅酒，光想就要醉了。

由於它的外層撒上糖粉，如裹著白布的襁褓嬰兒，彷彿象徵基督降生，所以也非常適合在耶誕節享用，又被稱為聖史多倫（Christstollen）。它的歷史可以追溯到十五世紀的德國薩克森地區，且以德勒斯登的史多倫最為知名，如今每年的十二月初，德勒斯登還會舉辦史多倫節（Stollenfest）活動。

第一次在超市看到史多倫，沒有注意它比「偷」（stolen）的英文多一個「l」字母，心想為什麼會有偷來的麵包，差點鬧出笑話。後來，已當祖母的美國好友莫妮卡告訴我：「我的孫子也曾喜歡說，這不是偷來的，我們付錢了！」

以上兩種甜點都非常、非常、非常甜，要說三次才足以形容它們有多甜。一位在馬州國家健康總署工作的輔大生物系學弟告訴我，他在德勒斯登大學念博士學位時，曾特地帶史多倫回台灣，讓他的父親非常驚豔。但有一次在德勒斯登的市集，親眼見識史多倫的製作過程，「看到他們糖粉撒得好像不用錢似的」，便嚇得胃口全消。

寒冬中的珍貴甜點

市場上還有一種常見的、源自義大利米蘭的潘娜托內（Panettone），蓬鬆的口感接近甜麵包，因為也加了葡萄乾、柑橘皮及堅果的內餡，有一股特殊風味，是流傳全球的經典甜食。它的甜度適當，吃起來相對沒有負擔，可切片烤一下抹點奶油當作早餐，或再加一球冰淇淋，當作餐後甜點，最適合搭配黑咖啡，當然也可搭配紅酒或甜酒。

三種甜點的製作過程都很繁複，傳統上需要全家參與製作，並且提前幾周甚至數個月的準備，讓甜點「熟化」後，味道才會更加濃郁。這種耐心與等待的過程，也呼應了耶誕節全家人團聚的意義。

因著加了肉桂、丁香和豆蔻等香料，這類水果甜點被認為象徵耶穌誕生時，東方三聖帶來的乳香禮物。添加蘭姆酒，既象徵對東方基督教聖地的尊敬，更表達對一年收成的感恩與慶祝，而且酒和糖含量高，放在陰涼的儲藏室或冰箱可以保存數月，一直吃到開春復活節。它們是漫漫寒冬中最珍貴的甜點，也是美國人家庭聚會時常相互贈送的禮物。

去年是我在美國度過的第四十個耶誕節，社區裡有二十幾家來自台灣的鄰居，不記得從哪年開始，其中的幾家在感恩節、耶誕節和新年，會輪流到其中某一家聚餐，且每家各帶兩樣拿手好菜或甜點分享。疫情中停了三年，前年又重新開始。而我漸漸覺得，每年歲末如果沒有吃到一口節慶糕點，過節的氣氛好像就少了一點靈魂。

耶誕宴前夕，確定不會帶到重複的甜點後，我們家便想準備史多倫與潘娜托內各一個赴宴，可是計畫趕不上變化，節日前一個星期，超市中原本堆積如小山的史多倫居然賣完了，跑遍好幾家不同的超市也沒有買到，只好帶上潘娜托內再多準備一道菜。

未料，那一夜耶誕鈴聲響起，主人竟親自端出一個來自德國的正宗史多倫，讓冷凍的靈魂，瞬間被濃郁的酒香與甜蜜的毒藥喚醒。