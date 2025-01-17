陳妙瑜／今天的我可以去任何地方
曾經我積極學車，也順利考到駕照，歡心期盼風馳電掣。然而，第一次上路，先生在旁陪練，從自家往巷口出發，不到幾秒，對向就有來車，他竟然「啊」、「啊」大叫，雙手緊抓吊環，雙腳僵直，教我也被嚇得不知所措，瞬間信心崩盤。最終，下車換手。
那次的遭遇造成莫大心理障礙，加上諸多無需自己開車的因素，於是，我的開車夢就此在心裡遺憾、在夢裡糾結。
有時會想起一位同事曾說：「我喜歡握著方向盤的感覺，好像可以掌控宇宙。」另一位朋友亦表示：「自從開車後才感覺自己有腳，可以去任何地方。」
但這輩子大概不可能開車了，我想。未料，二十二年後妹妹將汰換的舊車送來給我練車，甚至親自「押」著我上駕駛座，真的把車開出巷道！接著是長達一個月的先生陪練，他原本緊張的臉已逐漸放鬆，可我仍不敢獨自上路。
有天上班前與先生有些不愉快，氣惱下拿著車鑰匙自問：「難道得一直依賴別人嗎？」忖度間不自覺走向車門，「嗶」一聲打開鎖，坐進駕駛座，發動車子……終於，我勇敢上路了。
幾個小時後，接到先生氣急敗壞的電話：「怎麼辦？車被偷了！」我傲然回答：「沒被偷，是我開走的。」
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