退休後到鄉下覓地建房自闢菜園，並在後院山坡搭建一座小鐵屋養雞。清晨，陽光灑落雞舍上，撿拾新鮮雞蛋最是開心，但不知為何這幾天的蛋量異常減少？明明每隻雞都活潑正常啊！

連日陰雨天氣，直到今天傍晚雨停了，天空仍有些餘光，先生趕緊上山撿蛋。未料沒多久他滿身淤泥、雙手烏黑返回，心有餘悸道出剛剛經歷的險況。

他說，撿完第一洞五顆蛋，正疑惑第二洞是空的，但見旁邊有一節黑黑好像木棍的東西，「我順手摸了一下，軟軟的，定睛一看，哎呀！是一條大約兩公尺長、拳頭大的臭青母！」

沉住氣，關注蛇的去向，同時撥打手機，向相關單位求援。

看似浪漫的鄉居生活，雖擁有大自然的寧靜、享用自種無毒蔬果雞蛋，卻無法避免與野生生物近距離接觸。我們開始整理雞舍，避免雜物讓蛇類有藏身之處，也飼養一隻米格魯，若發現庭院不明物體，牠會警覺大叫，忠誠巡視家園。

一場人蛇之戰提醒我，這片土地不僅屬於人類，也屬於其他眾生。與其敵對，不如採取更周全的防護措施，既守護自己的生活，也尊重牠們的存在。