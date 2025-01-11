朱玲／當廣播人變身宅錄達人

我是個資深廣播人，從早年盤帶錄音，到現在電腦錄音，錄音室裡的機器對我來說就像老朋友般熟悉。但2021年六月的新冠疫情三級警戒，迫使生活作息與工作型態進入另一個模式，而為了減少外出，我下定決心學會居家錄音。

由於沒有年輕人可諮詢，從下載軟體、架設麥克風、研究介面，到成功錄製第一段音檔，全仰賴「谷歌大神」與網路教學影片。然而，學習新事物並非一帆風順，期間經歷過無數次試驗、挫敗、再試驗，甚至數次辛苦完成的檔案瞬間消失，直教我捶胸頓足、欲哭無淚。不過，每次的挫敗反而激起我堅強的鬥志：難道我這老廣播人，會輸給一個錄音工具？日復一日，我在迷宮裡尋找出路，一點一滴拼湊答案，最終成功駕馭那套工具，也不禁佩服自己那股不服輸的幹勁。

在不知如此的錄音模式還會持續多久的情況下，疫情逐漸趨緩，三級警戒解除，生活重新回到常軌。我鬆了一口氣，終於回到電台錄音室，享受按下開機鈕的熟悉感。

不過，既已學會居家錄音，如棄置不用實屬可惜，因此，現在的我多了一個為視障朋友錄製有聲書的志工身分，繼續在另一個領域發揮這套工具的價值。

我想，每次的挑戰，皆是一次讓生命閃亮的契機。聲音不僅連結了廣播與聽眾，也連結了更多服務社會的可能性。