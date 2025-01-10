「我超迷信的！」自稱辣妹的同事與我分享她的新發現——曾幾何時，迷信再也不是長輩的專屬。

「因為演唱會，所以要去拜月老？」得知這個都市傳說，換我驚訝到嘴巴合不起來，想不到月老的業務除了牽姻緣紅線，還有幫忙保佑買到演唱會的票。辣妹點點頭，表示票很難搶，熱門場次幾乎秒殺，有些國外場次還要抽籤，中籤率又低，所以一定要求神明幫忙，牽起自己和偶像的緣分。

聽起來還挺有道理的，和朝思暮想的偶像見面，應該也算姻緣的一種吧？只是印象中參拜月老有一定的流程和供品，例如：象徵「找到」的紅棗、「圓滿」的桂圓、愛情可以「開花」的鮮花、「好事發生」的花生，這些都一樣嗎？

同時也忍不住查了網路，超多拜完月老就買到票的經驗談，還有人貼出自己買到的票，原來這已經不是新聞。與神明祈求時，先報上自己的生辰八字居住地址，把「對象」改成偶像的名字，「條件」改成演唱會場次地點和想要買哪區哪個位子。還有人拍影片教學，特別提醒，不能只拜月老，要遵循參拜流程和所有的神明都打完招呼，才不會失禮。也有人把偶像照片與鮮花供品一起美美地擺在供桌，聽說可以加強神明印象，大家無所不用其極。

受到神明眷顧的辣妹表示，拜完月老的她不只買到票，在演唱會進行時，還被偶像點名合唱，簡直是攀越人生幸福的頂巔。

跨年是演唱會旺季，某十二月周五下班經過台北大巨蛋附近，遇到前往演唱會的人潮，捷運開門後，人流從列車湧出月台，粉絲們的表情洋溢著期待與幸福，空氣中好像都有粉紅泡泡。我心想，眼前應該有很多都是被月老祝福過的人吧！

聽到民俗專家有此一說：為了搶票的拜月老，恐怕會影響「正緣」，影響真正的婚姻線。問了其他也追星的同事，如果為了買演唱會的票，必須有所取捨，那你還會去拜嗎？我再度收到完全沒有思索的答案：「當然會啊，如果可以握到偶像的手，我願意！」畢竟再怎麼穩當的姻緣，月老也沒有保固，結婚像是機會和命運，咱還是先聽歌吧。