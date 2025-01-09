帶閱讀活動時，總希望成員多提問，好藉著切身議題活絡思考並討論，但每當「有沒有問題」話語拋出，往往只換回一屋沉默。

回想自己聽講經驗，受學校「講光抄」薰陶，習得只用耳朵不張嘴。老師提問通常是在宣告：課堂近尾聲，準備下課囉。以致後來提問關鍵字一出，我便認為那是一種「時間到」的暗示。

為鼓勵提問，我將心比心，決定在自己聽講時練習提問。然而，當好不容易進入Q&A環節，我腦子竟一片轟鳴……由於剛剛聽得太入神，眼下完全沒想到要問什麼。後來，我要求自己需保持問題意識聽講，可這個過程卻像在找碴似的，容易忽略講述內容。

決定改變策略，提前做功課：將想到的問題先擬好，屆時只要講者發出邀請，我便能從中擇一、二表述。只是，我不敢打頭陣，待有人率先發聲後，又不知該何時舉手。有時我先擬好的問題講者已在過程解釋，或是準備的問題背離演講內容，甚至已有人提出同樣的疑問……

終於有一次，講師問：「有沒有問題？」我找到空檔舉手了，但在對方凝視下，我的心臟加速搏動，耳朵轟隆作響，根本不知道對方究竟回答了什麼，只是一個勁地點頭。離開會場，我懊悔自己提的問題似乎太笨了、太衝了、太離題了……

經過這麼多次的大「災」問，現在若是自己站在講台上，我接受一片沉默，也為所有提問的朋友鼓掌。問問題真的不簡單！