開始創作故事以後，我時常思索不同角色在相同情境如何說出不同的台詞，這是編劇和作家的工作內容之一。練習方法通常有兩種，一是觀察，觀察周遭的人怎麼講話，熟人、陌生人或路人都可以，從陌生人和路人的衣著打扮、口吻語調、聲音大小乃至於遣詞用字，去推敲他是個什麼樣的人。熟人就更有趣了，你清楚對方的背景來歷，更容易從方方面面理解他為什麼這樣說話。

第二種方法是練習，全靠想像力。好比在餐廳中被店員不小心潑了一身咖啡，性子急的人可能馬上吹鬍子瞪眼睛抱怨起來，反應慢的人可能會僵住說不出話，同理心強大的人搞不好還會反過來安慰店員沒關係。每次想出厲害的對白，總能讓我自鳴得意良久。

台詞的藝術還能從工作運用回到生活面向，因為明白了語言的力量，我發現自己更懂得好好說話。尤其從事創作之後接觸了很多人，有表面溫柔可愛卻背後刺你一刀的主播，有自以為是、目中無人的導演，所謂的口誅筆伐無處不在。不過，這世上也有很願意替別人著想的人，有肩膀卻也非常溫柔，同時見多識廣且才華洋溢。見識過刻薄無情與冷言酸語後再遇到這樣的人，除了不自覺想與他親近，也希望自己多多學習。

舉個例，某次和夥伴們約在餐廳邊吃飯邊開會，服務生送上一串烤肉，我這個鄉巴佬拿了叉子想把烤肉從烤肉串上弄下來，肉卡得很緊實，忙了老半天，根本沒注意到可以直接移動烤肉的金屬片。這時候你會怎麼說話呢？直腸子會說：「欸，直接用那個金屬片往下壓不就好了嗎？」壞嘴巴會說：「青盲（tshenn-mê）嗎？不是那樣弄啦。」我的夥伴是說：「會不會，其實那塊金屬片就是用來移動烤肉的呢？」多麼溫柔，值得尊敬！那一刻，他不只解決了眼前的問題，還用讓人很舒服的方式進行溝通。那一刻，我期許自己也能成為一個有肩膀又溫柔的人。

語言是蜜糖也是利刃，能拉攏人心也能傷害他人。成為創作者以後的每一天，我寫角色的故事，也寫自己的故事，但願能把日常生活裡的台詞說好。