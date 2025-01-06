在家附近走動，會遇見很熟悉卻不認識的面孔，有時候看見他（她）的表情或外在些微的變化，會感受到些許的人生起伏。我想用在自己身上，應該也是同樣的道理。

有陣子便利店前常有一名酒鬼出沒，總是痀僂著身子、酒氣沖天，無視別人的存在，我帶孩子經過時得捏著鼻子繞道，以策安全。過了許久，我發現他的身邊多了個一頭亂髮的女伴，跟他一樣酒氣沖天，兩個人常常結伴在便利商店買酒，然後靠坐在外面牆邊喝起來，上演台版的《新橋戀人》。苦中的浪漫不知持續多久，如今已多時沒再見到他們，究竟最後收尾是喜劇還是悲劇，我一直很惦記。

昨天外出午餐時，與一張相當熟悉的臉龐擦身而過。沒記錯的話，她應該是我十多年前執導過的廣告影片女主角，外貌甜美，身形卻被客戶嫌單薄到撐不起角色。然而，這張臉現在多了一層雙下巴，拼貼在一個肥胖的身軀上，看起來既疲倦又不快樂。我花了一點時間才將這張臉的印象連結，我不知道她後來的故事，只是驚覺時間在人生的刻痕是這樣無差別。

又有一回等著過馬路，一個大大的手掌往我肩膀一拍，回頭瞥見一名老態龍鍾的高個子，有雙層眼袋與因為抽菸泛黃的牙齒。從那副習慣掛在鼻梁上的眼鏡，我認出是我的高中同學。「靠！你怎麼變那麼老？」同學一如以往幽默地揶揄我，其實他正說出我心裡對他的感覺。不久之後，我從群組中得知他因病過世的消息，那一回竟成了我與他最後的相遇。

我想起自己很愛的漫畫《娃娃看天下》，裡面有一篇教人印象深刻：瑪法達望著來往的路人，疑惑為何每個大人的臉上都沒有笑容。