陳立翰／出國就是要血拚

三、四十幾年前台灣剛開放出國旅遊，大家跟著旅行團去日本、香港、泰國，帶回糖果餅乾之外，更多是在遊覽車上或特產店裡，被推銷購買當地特產與奇怪中藥。還好不久後自助旅行盛行起來，不用再擔心強迫購物，但潛意識中「出國」跟「血拼」似乎已被畫上等號。尤其「到香港就是買東西、吃東西，買東西、吃東西」，這句二、三十年前香港旅遊局或信用卡的電視廣告詞，不斷洗腦我，令我不時脫口而出，被年輕朋友唾棄太老派。不過，我還是很喜歡它，認為出國賞景體驗文化雖是重點，但不帶點東西回來總是怪怪的。

離開時我們人手一顆大干貝

學生時期出國的財源主要來自父母，不能亂花，得省著用。可是難得出國一趟，一定要買些當地地標的鑰匙圈或磁鐵回家，還要買點加拿大楓糖、奧地利莫札特巧克力、卡布里島檸檬酒、日本的仙貝饅頭……這些東西不貴又有特色，回國後自用送禮兩相宜。至於供我出國的財主交代要買的，那更是絕不能忘。

去北海道那次，老媽說家中的乾干貝用完了，我跟朋友一行四人特別殺進札幌二條市場尋找。雖然有許多攤商販售，卻都是小顆小包裝，一看就入不了老媽的眼。最後沒辦法了，指著小顆乾干貝，用蹩腳的日語問有沒有大的。老闆果然見多識廣，看出我們是大戶，從背後搬出兩個紙箱，是一整箱超大顆且完整的乾干貝。

他從箱子抓一大把碎的乾干貝給我們試吃，拿出計算機秀出售價，比在市場外圍店家便宜一些，二話不說，買了！就在老闆主動幫忙分成兩包各0.5公斤，我想著日本人真會做生意的同時，他竟拿了四大顆完整的乾干貝，送我們一人一顆。我們四人就這樣人手一顆大干貝，在市場內盡情啃起來，其他攤商老闆頓時把眼睛睜得大大的，展開熱情招呼。最終，我們在另一攤又買了好幾包魷魚飯，兩手提滿戰利品，心滿意足地離開。

出社會後血拼花的是自己賺的錢，就更不必客氣了。到歐洲我必買精品，當地原價先比台灣打七折還便宜，且能退稅，不買簡直是傻子。表姊們、阿姨們、公司各部門認識不認識的女同事們，全趕在我出差前幾天，下單總計二十來個LV與Longchamp包包、Hermes絲巾、Burberry圍巾……感謝她們的貢獻，讓我首次歐洲出差就達到血拼最高潮，信用卡幾萬幾萬一直刷，超有快感，好像真成了花錢不眨眼的爆發戶，豪氣干雲，直到人生第一次信用卡刷爆。當下雖然有點糗，不過沒關係，這張Visa刷爆換下一張Mastercard，買到熱血沸騰，欲罷不能。

結帳時她看著我的購物籃笑

然而，精品品質佳，用好多年也不會壞，自己與身邊親友口袋深度也有限，血拼精品的行程三年後就停了。不過，慾望仍要找個出口宣洩，想來想去，買吃的最適合，吃完就不占空間，可以再買了，是長久之計。

歐美地區商店傍晚六點就關門，我曾經五點半衝進巴黎某超市，結果被店員拿拖把直往腳邊推，趕我離開，擔心我影響他下班時間。幸好被趕出來後發現另一家規模更大、營業到晚上九點的超市，那裡頭根本是天堂，商品應有盡有且價格實惠，購物籃很快裝滿鵝肝醬罐頭、高趴數的黑巧克力，以及各種看起來好好吃的餅乾。櫃台結帳的金髮小姐本來面無表情，輪到我的時候，可能看到滿籃子的戰利品幾乎全是甜食，頓了一下，露出淺淺微笑。

我第一次到東南亞旅遊曾煩惱不知道有什麼特產可以買，後來一進超市便安下了心，老媽交代必買的白胡椒，有，新加坡A1肉骨茶包、泰式酸辣湯包、紅綠咖哩……這些也全都有。至於到印度血拼，乍聽有點難度，可我還是輕易把行李變超重，帶回一堆超便宜超好用的Medimix天然草本肥皂、Himalaya護唇膏，順手再拿幾包香氣撲鼻的印度綜合香料Masala回家煮咖哩，出發前的擔心完全是多慮了。

旅程結束前最後一個早上也不能鬆懈。法國、德國的麵包店竟然一大清早就開張，順著遠遠聞到的麵包香不怕找不到，也讓我顧不上語言障礙，比手畫腳也要帶回剛出爐的法國長棍、德國扭結、各式雜糧與酸種麵包。歐洲麵包一大特色就是不添加油脂或比例很低，吃起來清爽無負擔，聞起來是濃郁單純的麥香，回台灣用烤箱或大同電鍋熱一下，立刻恢復原本的酥脆與鬆軟，抹上法國總統牌奶油及自製酸甜黃肉李果醬，配上咖啡，哇，好像又回到歐洲！

但最讓我驚豔的還是印尼，在市區賣場買到印尼爪哇島及蘇門答臘曼特寧咖啡豆已經很開心了，回程在機場候機時，本想隨意買些糖果把剩下的印尼盾用掉，沒想到免稅商店太賊了，竟然有賣咖啡豆，而且是來自印尼各島嶼各產區種植的咖啡，種類比在賣場還多，每一包聞起來都好香好想喝喝看，最後不但零錢花光光還要刷卡才夠付。

回國後將戰利品到處分送親朋好友，看大家吃得開心我也開心。至於信用卡帳單，等下個月收到再煩惱就好，不要破壞了出國回來的好心情嘛！