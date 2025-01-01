不能怪我耍賴，我有女兒依賴啊。

手機所有功能都是女兒幫忙設定，即使偶爾學一兩樣，因為不常用下次又忘了。最簡單的LINE可證明一切。

只要有人想加賴，我都說：「好。」然後掏手機：「我不會操作，手機給你。」從沒有人為此不開心，更加沒有動力記。曾有熱心朋友說：「畢姊，這很簡單，我教妳。」我怕耽誤人家時間：「不用不用，下次就忘啦。」加賴向來沒困擾過我。

今早社區公車上，我坐第一排靠走道座位，一位六十多歲婦人拽著扶手，費勁爬上車。我靠裡坐，拍拍椅面：「來，這位讓妳坐。」

她得救似地一屁股「咚」坐下，接著道謝、客套，再轉入聊天模式。聊到她朋友會修電器，我趕緊說：「這麼巧，我家吸塵器前兩天壞了，不知道去哪裡修。」她大方道：「拿來拿來，我找他幫妳修。」真是好心有好報，讓個座聊個天，解決大難題。

她說：「我們加個賴。」然後兩人一起開心掏手機。當我把手機遞給她，她也正做著同樣的動作。我搶先發難：「我可不會弄喔。」她瞪著眼珠：「我跟妳一樣。」情況緊急，她再兩站就要下車！

我說：「試試看，看能不能按出那個方方。」她握著手機，右手食指在螢幕上方頻頻跳躍，彷彿是點兵點將。按一個鍵，方方的沒出來，指頭又繼續認真點跳，口裡念念有詞：「是不是按這個？」我心裡急不敢笑出來，卻看到一位乘客憋著笑把臉轉向窗外。我認得她，是二樓鄰居。

換捷運剛坐下，鄰居也跟著坐下。她說：「加賴很簡單啦，手機拿出來。」我告知剛剛下車前問了電話號碼，等會請人幫我弄。她意志堅定：「快點，我一定教會妳。」我腦子快速運轉，擔心變成鄰里間笑話。

掏出手機，她要我打開賴，指示我按下搜尋框另一頭的符號，方方的立刻變出來。我沒憋住：「這麼簡單？」「相信了吧？若要行動條碼就按下面這個。」

實話說，真不難，為避免少操作而遺忘，想到就按一下搜尋，看看方方的，再會心一笑。現在我超想有人來加賴。