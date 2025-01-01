熱帶小島浮潛行程，到了第二站的海龜潛點，海面變得不平靜，同行的義大利女孩艾妮達，臉色漸漸蒼白。

從上往下望，綠蠵龜在海床匍匐，水中雜質多，能見度不高。我順著流俯看綠蠵龜啃食海草，盯久開始頭暈，胃被翻攪，像是一座海住進了身體裡。

艾妮達先放棄，船隻行經小木屋的碼頭時黯然登陸。下個點是鯊魚浮潛點，是我最期盼也最恐懼的一站。此處最靠近外海，毫無屏障，自遠方而來的浪總卯足全力搖晃世界。之前的浮潛行程，船家因浪況不佳，跳過這裡一次，這次船隻來了，但搖盪不已，我想到下海之後可能的暈浪，最終忍痛選擇留在船上。

船夫要我躺臥在船板上，讓心臟接近海面，過了一會，緊繃的身體竟一點一點鬆開。同行的中東夫婦上船後讚不絕口，說那是生態景致最好的一處，看到多隻鯊魚在珊瑚礁上巡弋游動。我想像布滿珊瑚礁的海裡有著黑鰭礁鯊，在光柱晃動裡來回穿梭。

午後我與旅伴走到海灘的盡頭。旅伴突然驚呼，指著淺灘說有好多隻小魟魚。

不一會，黑鰭礁鯊幼魚來了，三角形背鰭緩緩靠近，乳白體色幾乎與砂礫融為一體。

若距離太近，牠會馬上游開，若站著一動也不動，牠會小心翼翼地試著再靠近一些。好想跑去找艾妮達，告訴她不用忍受暈浪之苦，只要挑對地方，站在淺海裡，海浪會是輕柔溫暖的，黑鰭礁鯊也清晰可見。牠向你游來，為你帶來一座大海的美好。