脆脆鵝／魔咒變祝福
那一年女兒從教育大學畢業，在一票親友的祝福下，準備參加教師資格檢定考。
考前一天，外子載她到考場熟悉環境，當她在教室外找到自己的座位，赫然發現上面的編號竟是587（我白癡）──其實准考證上早已載明，但那一刻格外像老天爺給出了暗示。
女兒認定冥冥中已注定考不過，回家後悶悶不樂，也沒有胃口。外子當她只是壓力大，可我立即察覺其中異狀。
「媽，如果老天爺已經說我考不上了，我還要努力嗎？」天啊，最後一哩路怎麼可以敗在這裡！問明緣由後，我哈哈大笑，告訴她：「女兒，『587』指的是『我霸氣』，怎麼會是『我白癡』呢。老天爺在暗中幫忙，怎麼妳反倒沮喪起來？」女兒茅塞頓開。
後來，她不但通過教檢考試，更以應屆之姿一路過關斬將，拿下桃園及北市雙榜，學校系學會還高掛榜單以激勵學弟妹。
果然，正向思考後帶來了信心及好運。
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「話題徵文：哎呀，搞錯了」即將結束，新主題為「下定決心做的小事」：
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年3月底）
我們總在反覆斟酌後，拿出決心面對人生種種大事，但會不會有時候一件於他人微不足道的小事，可能更考驗我們的意志力？歡迎來稿分享你的經驗。
文長350-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿下定決心做的小事」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
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