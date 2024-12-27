那一年女兒從教育大學畢業，在一票親友的祝福下，準備參加教師資格檢定考。

考前一天，外子載她到考場熟悉環境，當她在教室外找到自己的座位，赫然發現上面的編號竟是587（我白癡）──其實准考證上早已載明，但那一刻格外像老天爺給出了暗示。

女兒認定冥冥中已注定考不過，回家後悶悶不樂，也沒有胃口。外子當她只是壓力大，可我立即察覺其中異狀。

「媽，如果老天爺已經說我考不上了，我還要努力嗎？」天啊，最後一哩路怎麼可以敗在這裡！問明緣由後，我哈哈大笑，告訴她：「女兒，『587』指的是『我霸氣』，怎麼會是『我白癡』呢。老天爺在暗中幫忙，怎麼妳反倒沮喪起來？」女兒茅塞頓開。

後來，她不但通過教檢考試，更以應屆之姿一路過關斬將，拿下桃園及北市雙榜，學校系學會還高掛榜單以激勵學弟妹。

果然，正向思考後帶來了信心及好運。