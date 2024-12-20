郝至順／電腦失誤，利上加利

父親在世時將一部分積蓄交由我來處理，但我一來工作忙碌，二來無投資理財經驗，三來那時正是高利率時代，便決定為他做定存，將儲蓄集中在住家附近幾間銀行，期間不曾出過什麼差錯，算不辱使命。

由於三不五時出入銀行，行員見我如見老友，經常談笑風生間完成所託，父親存簿轉眼交回我手中。那天我急著返家，當下沒有翻看，即與對方互道再見。

晚上一看存簿，深覺有異，反覆計算了幾回──哎呀，銀行搞錯了，多付了一倍的利息！我心想軋帳時那位行員肯定急壞了也難過死了，如果賠償損失，一個月的薪水恐怕都要賠進去，偏偏這時銀行早已打烊，只有等到第二天再說。

翌日一早我守候銀行外，當鐵門升起，立刻衝了進去，對方亦馬上處理溢付帳款一事，並大聲向後方長官說明。原來，那竟是電腦失誤造成重複計息，抓帳時始終沒發現，賠償與懲處長官尚無定論，大夥一夜未能成眠，現在破涕為笑。

經理帶領行員向我鼓掌，再三表示感謝。一個電腦失誤，使我成了那家銀行最受歡迎的客戶。