陳冠言／職場海洋生物變身指南

最近被工作、生活和寫稿的壓力圍繞，再度興起「不想當人」的念頭。生無可戀地看著小島旁的海景時，內心不禁想著，若能當個海洋生物就好了，牠們有各式各樣神奇能力，變身成鯊魚人，肯定比單純做個社畜有更高的職場適存值吧。

如果你也有過這種想法，作為一名海洋生物研究者，以下是我推薦的變身指南。

直接躺平的海參人

首先是章魚，牠最顯而易見的能力就是有八隻靈活觸手，數量是人類雙手雙腳加起來的兩倍，工作能力肯定也會翻倍吧。再者，章魚是軟體動物，可以輕鬆將身體塞入狹窄岩縫，這代表牠具備柔軟的身段，就算放低姿態也不會卑微而自棄，適合想高效處理工作又重視人情世故的人。此外，章魚還能改變體表的顏色與質感，達到與背景融為一體的隱身效果，即使隱身失敗也可以噴墨當煙霧彈，非常適合需要找花式理由請假逃離辦公室的人。

倘若不想當章魚人，棘皮動物可以提供你迥異的能力。以海膽為例，渾身長滿又尖又長的棘刺，想找麻煩的同事或主管光看就不敢靠近了吧。海膽還有著由體液提供支撐的骨骼系統構成的管足系統，能同時吸附藻類與石頭，用以偽裝或攜帶食物，特別適合需要帶著雜物四處跑的工作。再不然海參也是個好選擇，牠靜靜地躺在海底吃土、與世無爭，主打「直接躺平」的處世態度，是當代流行。至於有著超級再生能力的海星，觸腕斷了還可以再長回來，似乎頗為適合經常出包需要不停做切割的人。

那麼，海洋中最引人注目的存在－－魚類，又是如何呢？很遺憾地，我並不推薦選擇牠們，因為牠們太多彩多姿又營養豐富，總是被過度捕撈──以職場語言詮釋，就是容易被針對，僅適合喜歡當出頭鳥或不怕第一個被老闆宰掉的人。假設一定要推選出某一類的魚，或許我會選大洋洄游性魚類，例如旗魚、鮪魚，因為牠們有著海洋中最快的速度，可提高收拾包袱下班回家的效率。

精通盾反的海龜人

假使真的很想當海洋脊椎動物，不妨考慮海龜，縱使沒辦法游得很快，也沒辦法縮進殼中，但牠精通「盾反」的技巧──藉由調整背甲的角度迴避掠食者的攻擊──適合工作繁重又推不掉、需要靠智慧踢皮球的人。

最後當然不能錯過刺絲胞動物家族，比如珊瑚。儘管珊瑚不會動，低調得就像是石頭，但牠不分晝夜都在工作，白天與共生藻行光合作用，晚上伸出觸手進行異營攝食，有著不容易過勞死的特質。除此之外，牠還有強大的無性生殖能力，能默默地擴張自己的地盤（舒適圈），而且當體型愈大，愈可以形成微棲地，為其他生物提供庇護，非常適合有大愛、善於照顧他者的人。至於這個家族中的另一類生物──水母，則有著截然相反的風格，看起來一直游動，好像工作得很勤奮的樣子，其實大多時候只是隨波逐流，而且外表看似軟萌、人畜無害，實際上卻有著特毒的刺絲胞觸手，就算觸手斷裂了還可以持續釋放攻擊，適合有點小心機的人。

以上諸多示例任君挑選。感謝生物多樣性的存在，讓我們能依照個性選擇合適的海洋生物化身……只是，寫到這裡，我仔細一想，海洋生物之所以各懷絕技，是否暗示牠們的生活也過得不容易？若是能簡簡單單地活下來，又何必發展出各種獨門招式？然而，再換個方向思考，這些身懷絕技的成功生物，或許算是含著金湯匙出生的「富N代」，從自然演化的角度切入，牠們與生俱來令人羨慕的特異功能，可是千萬年來的列祖列宗共同努力所留下的遺產。

而不論此刻你想變身成何種海洋生物，請記得不要失去作為人的道德底線。