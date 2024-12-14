羅昆芳／圓滿的第六堂課
那天上了五堂課，放學後還徒步二十幾分鐘買菜，正感到疲憊，超市門口恰好有部計程車停在前面，下來一位年輕人，我即接著上車。司機先生年約三十出頭，一副正在生氣的模樣，大概與前位乘客有些不愉快。
他餘怒未消，一邊開車一邊向我宣洩他的牢騷。他說：「阿姨，現在的年輕人真是太糟糕了，都是那些當老師的沒把學生教好。我以前是開餐廳的，雇用好多五專畢業的工作人員，可是因為老師沒把學生品德教好，所以他們胡作非為，加上商場上許多的黑暗，最後竟把我的餐廳弄垮了，眼前只好開計程車餬口。以前我指揮別人，現在是乘客指揮我，妳說氣不氣人！我看再讓那些老師沒教好的人胡搞瞎搞，台灣要沒有希望了！」
他滔滔不絕，激動時還放開方向盤拍大腿，我想他也許確實有委屈之處，若在這節骨眼上再與之爭辯，恐怕會火上加油，便靜靜聽他的「劣師敗國論」。
到了我家樓下，在找車錢時我對他說：「先生，我不做生意，不知道商場的黑暗，但我能理解您的怨氣。然而，台灣這麼小的地方要養這麼多的人口，大家也過得不錯，還躋身亞洲四小龍，翻轉貧窮要靠教育，所以老師還是有點功勞的。」他立刻點頭：「那倒是事實。」再猛然回過頭來，用驚訝又帶點疑惑的眼神問：「那妳是做什麼的？」我微笑輕聲回答：「我是當老師的。」他不好意思地起身離開駕駛座，替我打開後座的車門，再畢恭畢敬擺了個「請」的手勢，讓我離開。
看到司機先生從我上車時的怒氣沖沖，到我下車時的彬彬有禮，覺得自己好像是完成了今天最圓滿的第六堂課，頓感疲累全消，大步走向家門。
「話題徵文：哎呀，搞錯了」即將結束，新主題為「下定決心做的小事」：
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年3月底）
我們總在反覆斟酌後，拿出決心面對人生種種大事，但會不會有時候一件於他人微不足道的小事，可能更考驗我們的意志力？歡迎來稿分享你的經驗。
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