珊珊／都是短髮惹的禍

「弟弟扶好。」司機是在對我說話嗎？提醒我扶好別跌倒？用模糊視力望向四周，雖然沒看見其他人，但或許是有個男孩站在我後方滑手機，只是餘光沒瞧見罷了。

白手杖滑冰似地滑到一個座位，上頭已經有人，對方說：「弟弟給你坐。」「謝謝。」我表情僵硬道了謝。讓坐的是位婦人，她對視障者非常好奇，問我平時怎麼搭公車、怎麼知道公車來……這些都不要緊，我在意的是，她每句提問前必定會加個「弟弟」。

儘管曾幻想過，自己若是個男孩，家人應當會放手些，但這不等於我希望被誤認成男孩。

「弟弟呀，你眼睛好大卻看不見，會不會很難過？」另一位乘客也來參一腳。我難過的是，沒有一個乘客發現我是女生。

今年夏天熱得像火爐，為了涼爽些，我剪了個比大部分男生還短的髮型。

「美眉，妳怎麼在這？」刷卡準備下車，突然聽見熟悉叫喚，隨著聲音方向望去，是鄰居大哥。

「我搭公車上課。」

他站起來，臉上寫著滿滿問號：「我差點認不出妳，因為上次看到妳還是長髮呢。」

聽見我們的談話，一旁婦人忍不住語帶歉疚：「哎呀，原來妳是女生喔？」