朱靜容／成就感多少元？
壓下馬桶沖水桿，水聲嘩啦啦響起，來到最後一顆音符，止水裝置應該要如揚起鈸的手，迅速撞擊出悶悶的「碰」一聲，然後準確地將出水口蓋住。可是這名樂手卻失了準頭，沒扣合圓孔，水依然湧出。一曲沖馬桶樂章，尾奏當副歌詮釋，鬼打牆似地吐著沒完沒了的汩汩水聲。
掀開水箱蓋仔細研究結構，了解沖水原理，也找出漏水肇因後，決定先把止水皮卸下來。網上搜索學習，買塊新的替換即可。不貴，四十元左右；不難，自己動手就行。
問過家人後得知，這玩意半年前剛換過。哇，一塊塑膠從生產、使用到遺棄，壽命竟然只有一年半載，卻要在地球上「死」很久、很久。
想讓它「活」再久一些，把玩細看這只並未老化的黑色錐狀膠皮，漏斗結構有開口，似乎往內塞點重物，就能把漏水管套得更緊密些。從孩子玩具桶裡找出幾顆大彈珠，餵進止水黑膠皮的肚子裡，放進水箱試了試，成功。
喜不自禁地原地起舞，不過省四十元的成就感，怎麼能讓人如此快樂？
德國奇幻小說家麥克安迪寫過一則故事，描述孩子城因為禮遇三位魔術師，得到一項神奇餽贈：今後所許的願望全都能實現。照理說，城民從此過著幸福快樂的日子，是嗎？
心想事成，多好的一項祝福呀！可是，故事中的孩子卻漸漸失去笑容，讓他們鬱結的緣由是什麼呢？我恍然明白，微妙的成就感是迎向挑戰、解題過程中提煉出來的，無法用現成品取代。
按下沖水把手，嘩啦啦──碰！又一次為自己小小成就奏樂啦。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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