近四十的燕燕終於尋獲心中白馬王子，男方學識淵博、家世顯赫，驚羨不少待嫁女。燕燕鄭重請同事們參加她的婚禮，透露男方請了不少單身貴族男士。

消息一出，單身女郎們一陣歡呼，暗中較勁，希望自己的精心打扮能在婚禮中脫穎而出，覓得如意郎君。

我雖心有所屬，但不想以黃臉婆形象出現，選中一款內斂暗紅絲絨及膝小禮服，打算以乳白色高跟鞋與珍珠項鍊搭配為亮點。

逛遍了鞋店，乳白色的鞋不少，卻都不入我眼。就在失望間，突然發現遠處地上一堆鞋子中，有雙合意的高跟鞋，鞋頭以小蝴蝶結點綴，樸素中帶貴氣。大概是哪位客人試過，還沒歸架。

興奮地穿上走了幾圈，合腳又舒適。我在鏡子前轉了幾轉，小禮服搭配鞋子及項鍊的畫面在腦海浮現，低調中展現奢華，完美的搭配。

抬起頭來，注意到對面的女士緊盯著我。難道她也覺得我穿這雙鞋很耀眼嗎？心中正暗自得意，不料她衝著我走來，指著鞋說：「對不起，那是我的鞋……」