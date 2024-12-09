小莊／四十五分鐘的烤玉米

聯合報／ 小莊
四十五分鐘的烤玉米。今日登場／小莊
四十五分鐘的烤玉米。今日登場／小莊

一支烤玉米要四十五分鐘，現代人應該很難想像吧？我腦海裡有個很深的記憶，在我很小的時候，常常跟哥哥和爸爸站在暖烘烘的攤車旁，等待老闆的烤玉米。

鐵網上滿滿排隊待烤的玉米，老闆汗流浹背地按順序翻動。每當有客人挑起看中的交給他，他便迅速停下手邊工作，將玉米放上秤子，盯著指針兩秒：「五十塊。」然後收錢找錢。

玉米都是預烤過的，老闆會用硬刷子刷去表面焦黑的部分，依序排入鐵網上的隊伍裡。他時而掀起鐵網翻動炭火，引起火苗亂飛，時而將鐵網上的汙垢剔除。最精采的部分是刷醬汁，醬汁會因為受熱而起泡泡，我記得老闆是用兩三個鋼杯分別盛裝不同的醬汁，若問裡頭是什麼，他從來不回答，只說是獨門祕方。

烤玉米要好吃，最要緊的就是控制好火候，把醬汁收乾。快要完工時，老闆會酷酷地問最關鍵的問題：「要不要辣？」我們答：「一點點。」老闆拿起刷子朝鋼杯裡沾了些許紅色醬料，在已經烤成漂亮咖啡色的玉米上再塗一層，接著以木槌將竹籤敲進玉米梗中，順手拿起紙於底部旋轉收尾，俐落放進塑膠袋中。

迫不及待將玉米推出塑膠袋一口咬下，表面濃厚的醬汁香香脆脆，滋味非凡。

每次排隊加上等待的時間差不多都是四十五分鐘，圍著攤車的客人要不是相互聊天，要不就是全程觀看老闆展現的手藝，鮮少有人不耐。

拜當年沒有手機之賜，我才能注意到烤玉米的美妙而不僅是吃而已，如今與兒子逛夜市，那烤玉米行不行我一眼就能分辨出來。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
青春名人堂

逛書店

活用財報數字，掌握獲利邏輯：跟著金牌會計師，透視經營的資源與風險，養成最強生意腦

NT$ 350

動能致富：每月2分鐘，創造超額報酬！99啪教你活用動態資產配置，打造最高效投資組合

NT$ 300

我不管，我就是要開咖啡店：我浪漫的開了一家賺錢的咖啡店，十年功力，毫無保留告訴你。

NT$ 322

民宿經營管理實務：經營管理入門操作祕笈

NT$ 400

延伸閱讀

小莊／四十五分鐘的烤玉米

劉彥辰／夏威夷暗夜特急

梅泠／我們都是矇幫

金玉涼言

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。