住在老人院，每天最快樂的時光，就是傍晚時分的乒乓球之戰。下午四點半，我們這群七八十歲的老人會不約而同地捉對開打。我們打球論的是技術，但從不計較輸贏，儘管廝殺激烈，卻聞不到一絲火藥味，反而不時傳出一波波的笑聲，夾雜著讚美、驚嘆，讓我們這小小的桌球隊，成為老人院裡最知名的團體。

透過小白球的前後移動，增進反應力與靈活度

年近八十的吳先生，是隊上球技最出色的，獨門反手殺球絕技疾如風、迅如雷，幾乎無人能接到。他為人謙和，願意傾囊相授，所以我們稱他為教練，而我是他特訓之下的得意門生，大家便起鬨，要我叫他「師父」。球友中有一位高齡九十二歲的周媽媽，不僅耳聰目明、頭腦清楚，打起球來反應敏捷，還會左右吊球，讓對手疲於奔命，看她樂得哈哈大笑，我們也高聲稱讚，會心一笑。大家每天帶著愉快的心情準時開打，享受運動樂趣。

乒乓球是非常適合老人的活動，不算激烈，但透過小白球的前後移動，可以訓練眼力，增進反應力與靈活度，更神奇的是，愈練腦力愈好，看我們的交談就知道我們有多靈光！我們打球從來不是悶聲不吭的，除了擊球的乒乓聲，還有詼諧的對話，碰上球打出界或掛網，便揶揄道：「唉，桌子太短了！」「哇，網子太高了！」

當我們的球技到一個階段，吳先生開始教大家扭腰拉球，這樣球落下時能彈出一個角度，增加對方接球的難度。師父訓練我拉球時，我吃足了苦頭，怎麼做就是做不好，口中不免念念有詞：「真糟，怎麼拉不出來！」幾次之後更氣悶地說：「搞什麼，還拉不出來！」旁邊的球友悠悠地回：「是便祕了嗎？」大夥頓時笑出聲來。

當我們用「矇」這個字，其實有好幾種意思

球友們切磋時雖然激動，但球品都很好。剛開始，贏的一方會向對方說「sorry」、「運氣好而已」，輸的一方則讚美「好球」、「漂亮」，雙方展現君子風度。時間久了，漸漸隨興起來，簡化成為「矇的」。

當我們用「矇」這個字，其實有好幾種意思：一是運氣好，不在意料之中進球，是胡亂瞎打「矇」進的；二是雖然憑真本事進球，但勝方依然自謙是「矇」的，代表承讓了；三是由敗方脫口而出，指被打得暈頭轉向、頭昏腦脹了，「哎呀，都被打矇了！」

當愈來愈熟，彼此也愈來愈敢開玩笑，一方進球向對方說「sorry」，另一方會嬉鬧地反問：「是真心的（說sorry）嗎？」進球方回：「當然不是！」而若一方不小心真的矇進了，對手則戲謔地說：「瞎矇的吧！」給自己找個台階下。由於我們總喜歡說「矇」，最後乾脆自認是「矇幫」。

王小哥球速很快，我常應接不暇，但就算他是開染房的，不時給我點顏色，我也總立刻還以顏色，不然怎麼當師父的高徒呢？我誇王小哥是「英雄本色」，但從美國來的陳小姐球技又更為出眾，一下子把他給打得出汗、喘不過氣來，我改口：「英雄氣短。」引得全場一陣爆笑。

乒乓球樂趣無窮，莫怪我總捨不得缺席。漫漫人生路，有緣在此相會、在歡聲笑語中切磋，我很感謝，更珍惜這共聚的美麗風景。