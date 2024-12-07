韋瑋／走進飛鼠繪本的產地

中秋前一天，剛好是霧峰桐林社區的咕咕巡守隊「巡巢箱」的日子，這每月一次的例行工作，通常要花上六小時，且一點也不輕鬆，特別是在溽熱纏身、蚊蟲進逼的大熱天。隊員走進密林，舉起一根夾上攝影鏡頭的伸縮桿，探看巢箱裡的動靜。如果巡巢箱有所斬獲，那還得「加班」呢！

貓頭鷹和飛鼠都來當鄰居

上午隊長江榮富巡視桐林里登山步道和隊員江碧花的生態農園「百花園」時，共發現四個巢箱有貴客check-in，趕緊聯絡中興大學森林系的研究團隊「飛鼠女孩」前來做進一步調查。這些掛在樹上的人工巢箱，原本是為了貓頭鷹而設計的，後來飛鼠也來使用。二十年前社區開始掛設適合領角鴞（台灣最常見的一種貓頭鷹）育雛的巢箱，沒想到此規格也頗受大赤鼯鼠（生活在淺山地帶的飛鼠）青睞，貓頭鷹一般是一年育雛一次，飛鼠則是一年育雛兩次，房子風水好，大家搶著住。

這天發現的四巢嬌客，全是大赤鼯鼠，之中有「兩代同堂」的育雛情形嗎？那得靠飛鼠女孩來告訴我們。下午兩點，大夥來到發現飛鼠的樟樹下集合。向來受蚊子歡迎的我，此時節走進樹林避之唯恐不及，但這次無論如何都想到場，因為看過飛鼠萌照，牠在洞口睜著大眼的可愛模樣深印腦海，好想看看本尊！這棵樹前一年就有飛鼠入住天然樹洞，飛鼠離巢後，樹洞或許因為樹木的自癒能力，洞口漸漸縮小。今年又有飛鼠看上同一棵樟樹，只不過改成在樹洞旁的人工巢箱下榻。

要對飛鼠「做些什麼」之前，得先進行捕捉，過程一如作家亞榮隆•撒可努在〈飛鼠大學〉裡所描述，將連結著竹竿的網袋套在洞口，驚惶的飛鼠一旦出逃，立即落袋。袋子裡兩大團顏色，紅褐色部分是身體，近乎灰黑的深褐色則是尾巴，好蓬好長呀！年輕的研究人員語彤和易凡熟練地幫這隻飛鼠媽媽打麻醉，接著量測體長、體重，掃晶片後發現是以前繫放過的個體，原來是老朋友。但跟去年入住樹洞的並非同一隻。

阿富隊長展現平時上樹摘龍眼的輕功，三兩步蹬上去，掀開巢蓋發現箱子裡還有一隻呼呼大睡的飛鼠寶寶。牠還不知發生什麼事，就被一雙人類的大手捧下來，初生之鼠不怕人，寶寶用惺忪呆萌的小眼睛望著人。我內心OS：「這樣不行啊！萬一你遇到獵人，馬上就被拐去賣了。」

飛鼠雖然不屬於保育類，但不能違法獵捕，如欲飼養必須取得合法來源證明。隊長阿富的田園陶藝軒和隊員阿花姊的百花園，都屬私人友善果園，低度用藥、部分休耕，為野生動物提供了一層保護傘。貓頭鷹和飛鼠的出沒，則為其間的龍眼、荔枝提供了「動物認證」，具備生物多樣性的果園，土地健康，作物也相對安全。

飛鼠跟保育類的貓頭鷹同樣披著一層神祕面紗，牠們大多是夜行性動物，即便近在頭頂上，你不見得看得到。更多時候，我們要倚仗研究人員的引導和記錄，才有機會捕捉到嬌客的身影。研究團隊在此立起棲架、設置自動相機，取得了豐富的影像，凡此種種，構成了生態教育的動人材料。咕咕巡守隊現在不只配合研究團隊巡巢箱，還扮演起生態解說的「友善土地」推銷員，慕名而來的學習團體，排起了長長的預約隊伍。

中興大學森林學系野生動物保育與管理研究室協助製作的飛鼠調查SOP示意圖。圖／熊與貓咖啡書房提供

社區吉祥物換「鼠」做做看？

桐林社區是一個以復育貓頭鷹聞名的社區，由於人類開發造成貓頭鷹賴以育雛的樹洞減少，以及各種環境變遷造成棲地破壞，2003年起社區團隊與台中市野生動物保育學會等專業夥伴通力合作，掛設人工巢箱進行棲地補償，還給貓頭鷹一個家。因此桐林社區又名咕咕村，「咕咕」來自貓頭鷹的叫聲。如今，桐林不只成為生態村，還成為藝術村，森林環境為社區美學帶來源源不絕的靈感，來到桐林，你很容易被各種貓頭鷹形象的藝術作品和街道家具吸引。

桐林社區活動中心就位在桐林里登山步道旁，時而人聲雜沓，那些原本用來「掛好看」的彩繪巢箱（真正給動物使用的一般會掛在較隱密處），陸續被觀察到貓頭鷹和飛鼠棲居其中。大概牠們也感受到人類房東的善意，這個非典型社區照顧關懷據點，不只顧人，也顧野生動物唷！

獵人來了怎麼辦？公共空間不像私人果園可以立起「禁入」告示。還好這裡裝了好幾支監視器，想要盜獵並不容易，社區執行長林淑鈴說：「其實出入據點的長者和志工，每一雙眼睛都是監視器，加起來有好幾十支喔！」

我和小熊老師的「熊與貓」書房團隊，透過閱讀與書寫在地方蹲點，進到這麼有故事的社區駐村，不為它創作一部充滿想像力的繪本，實在說不過去，在台中市大屯社區大學支持下，《貓頭鷹的孵夢森林》於2022年誕生了。近幾年我們來到社區，愈來愈常看見另一種動物的形象，「飛鼠」爬上了春聯、帆布袋，連咕咕巡守隊的制服都邀請牠當主角，上頭還印有「飛來至寶」四個字。2023年社大和社區聯合舉辦地方慶典「阿罩霧風鈴文藝季」，生態教育推廣攤位擺的全是介紹飛鼠的道具，這讓貓頭鷹情何以堪！難道社區吉祥物要換「鼠」做做看了嗎？

村民沒有變心，阿富隊長說：「社區美學也要有生物多樣性啦！」

我喜歡桐林這樣具備里山精神的社區環境，人的需求和野生動物的需求，慢慢取得平衡，維持一種「剛剛好」的關係。後來，社區成立了野生動物調查工作站，歡迎各路研究夥伴多來社區走動。當陳相伶老師領著飛鼠女孩團隊現身，村民們都很好奇，這些走闖於山林天地間的專家，腦袋裝著什麼念頭、身上懷有什麼絕技、經歷過什麼光怪陸離的故事……一場又一場飛鼠故事工作坊，就在閒話家常的情境裡發生，談笑之間，又一本社區生態繪本《飛鼠來了》誕生。

咕咕巡守隊的隊長江榮富配合研究團隊進行飛鼠調查。蕭語彤／攝影