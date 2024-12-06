小老虎法官／日本法庭散策：小法官東遊記

在司法實務第一線工作者最熟悉的是國內法制，也就是由我們立委諸公通過的法律。不過，台灣作為海洋國家，在現代化的過程裡，總有很多方面是向國外取經，法律這一學門更是大量從國外搬運──這倒不是國外的月亮比較圓，而是現代法治的發源地，不是歐美，就是日本。這些國家起步比我們早，是不爭的事實，尤其歷史總驚人地相似，別人發生過的問題比我們早，自然有比較好的解決方式。所以對基層法官來說，倘若有機會去國外看看，不僅能打開眼界，也可以在處理個案中更為旁徵博引，做出妥適決定。

我一直有這樣的心願，但囿於工作繁忙、家庭照顧種種因素，始終未能成行，直到呼應民眾對司法改革的殷切期待，我國刑事訴訟中開始引入國民法官制度，便在水到渠成下搭上了公務參訪行程，至日本就近觀察裁判員制度的運作。

這一趟除了法律硬核議題，還看到日本法庭與台灣的諸多不同，而這些不同可能也反應了兩個國家的國情差異，且聽我娓娓道來。

司法東西軍之大家來找碴

日本法官法袍的顏色、樣式，與我們有很大的不同。台灣法官法袍是黑底藍色領口，讓人直覺聯想到藍天朗朗，可能也帶有鄉民正義的青天老爺投射，日本法官法袍則是完全的黑色。事實上，黑袍是法袍基本色，這源於法律制度來自西方國家，借鏡傳教士的外觀，所以反而是來到台灣後多添了一抹藍天的意象。

另外，檢察官攜帶卷宗的方式也不太一樣。台灣法庭的刑事審判，現在幾乎已全面走向卷證電子化，但日本檢察官仍以布包裹著案件的卷宗。儘管這個畫面過去我在日本戲劇上見過，可親眼看到他們在法庭上緩緩解開包裹，拿出卷宗，真是滿滿的儀式感。不得不說，這種不疾不徐的姿態，真有武士準備決鬥前的瀟灑丰采，蒞庭完的收卷更好似將武士刀緩緩收入刀鞘，向法庭致敬。

在監所受到人身自由拘束的被告到法庭時也相當特別。一般在台灣的司法實務，因擔心被告有逃跑的疑慮，會讓被告手上、腳上戴著戒具（俗稱手鐐、腳鐐），直到法庭時才解開，讓被告在陳述時不會因為戒具產生心理上的壓迫。日本這邊也一樣考慮到人犯逃脫問題，但是以繩子將被告給套起來（很像是用繩子將被告圍成一圈），而法警在前端牽著繩子引領被告走入法庭，進到法庭後解開。連這樣的小地方都可以很不一樣，我感覺自己好像在看「司法東西軍」之類的綜藝節目，進入「大家來找碴」的單元。

研究法庭活動的同好社團

連續在日本法庭待了好幾天，我注意到每天法庭後面都會有一群人固定出現。本來以為是哪間學校的參訪，又或者是法學院的學生旁聽，直到休息空檔很自然地聊起來，才知道這群人是對法庭活動有高度興趣的同好社團。

這個社團以不同的法官、不同的案件做區分，查詢開庭時間前往旁聽，也會在結束後針對今天聽到的案件做討論，甚至衍生出哪位法官或檢察官個人特殊風格的歸納。法官審判風格的差異在他們口中如數家珍，不知情會以為是哪個熱門明星或表演團體的後援會。這點最讓我大開眼界，畢竟在台灣司法的第一線實務，關心的除了當事人以外，會來法庭觀摩的不外乎學校參訪，或有志於將司法實務工作當作未來選擇的人，很難想像還有這樣以研究法庭活動、法官開庭的同好社團。在日本當法官，居然有可能成為被粉絲追逐的對象，他們對司法的好感真是不言可喻。

在從日本飛回台灣的路途上，腦海跑馬燈地回放這躺行程的見聞，司法作為現代法治國中不能或缺的角色，在兩國間長出非常多不一樣的面向。或許有一天，台灣的司法也會成為外國人來取經的對象，這是一個小法官在第一線兢兢業業對自己的期許，也是對台灣的期許。