維東／是色盲還是色狼？
在我年幼時外公便已仙逝而去，從母親懷念的口吻中，我曉得他是一位溫和的好人。而如今我能與他產生連結的，唯有隔代遺傳的色覺辨認障礙，一般人所稱的色盲。
外公從小立志當老師，當他成功通過師範學校的考試時，認為已然十拿九穩，便興高采烈向父親報告好消息。
外太公聽完笑得合不攏嘴，穿上最好的西裝，騎著腳踏車出門，一邊向左鄰右舍炫耀，一邊準備買肉回家好好吃一頓。沒想到，迎接他的竟是外公體檢未通過，因為色盲不予成為老師。
「色狼？你竟去做這種事！」沒有念過書的外太公，誤將色盲聽成色狼，大發雷霆，厲聲痛罵。
外公對此一直很遺憾，也常常在母親面前提起，所以母親等到我能判斷顏色之後，就經常擺出滿五顏六色的球，要我去挑出紅色的、綠色的，而我每次都選對，讓她很放心。然而，這並非代表我不是色盲，等更大一點才知道色盲分成很多種，有如光譜一般，有紅綠色盲、藍黃色盲等。
當旁人得知我是色盲，八九不離十會開始隨機亂指顏色問我能否區分，我只能一邊苦笑，一邊講出正確答案，內心想著「哎呀，這個人也搞錯了呢」。
話題徵文：哎呀，搞錯了（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2024年12月底）
每個人都曾有過「搞錯了」的經驗，它可能帶來尷尬，也可能帶來意外的發展。無論是教人啼笑皆非的小誤解，還是一次難以忘懷的大誤會，歡迎來稿分享你的故事，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
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