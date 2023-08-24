李政達／相信自己，你一定可以的！

最重要的是引發興趣

「大約一百五十年前，印度還是英國的殖民地，一位英國士兵發現種姓制度下的印度貴族，流行穿著正式禮服打一種由羽毛製成的球，便把這項活動帶回英國，發揚光大。是的，這就是羽球運動的前身……」我以這樣的開場白，引領這班大一新生初步了解羽球運動。

接著我問：「一顆羽球幾根羽毛？」「八根！」「十二根！」人群中傳來不同數字，但就是沒人答對。我拿起一顆羽球，遞給前排的一個女生，「妳算算看。」她仔細算過一遍後，大聲答道：「十六根。」

「對，一顆質地精良的羽球，是由十六根水鳥羽毛製成的。」為提高專注力，這樣的講解會比一開始就介紹枯燥的規則要減少催眠效果。

一個單項運動僅上課三周，學生能學到的實在是有限，最重要是引發興趣。介紹完握拍、開球和基本動作，我宣布考試內容後就分組練習。等學生動起來，我到每個場地去，以一對一的方式指導學生，八個場地走完一趟下來，時間多半超過一節課了。

有些運動神經較佳的學生，已開始捉對廝殺。有幾個組合是一手拿球一手持拍，卻如何也打不到球，即使僥倖打中也打歪了，站在網子兩端的兩人，撿球比打球的時候多。而我，正是在找這樣的人，我們稱為手眼協調極端偏差的人。

把他們集中在最旁邊的一個場地，為避免有打沒有中，或用力打出界，我幾次示範網前發短球的動作給他們看。可其中有一位按照我的講解，卻幾度打中自己的手。我不厭其煩地提醒他們擊球要領，現在雖然可以打到球，但並不表示可以擊球過網或發球至有效區。我很擔心是不是給自己找麻煩，到時會不會騎虎難下，因為剛才在說明考試內容時就已撂下狠話：「沒有放水，沒有因人而異降低標準，一定要自己考過！」但明明球就在眼前，揮拍卻打不到，這些人該如何完成球不落地來回三十顆的考試規定呢？

我對這些人說：「若同組的兩人穩定性都不佳，你們可以去找球技較佳的同學搭配，即使那位同學有配合的隊友了。」聽完後，有幾個人高興地去其他場地拜託身手敏捷的同學和他試試看，有一、二組則堅持原先的兩人練習；我想或許是怕沒人願意和他們同組。

觀眾席響起如雷掌聲

倘若球可以固定在一個地方，先練習打中球，是不是會對他們有幫助呢？我看到角落細長的竹竿，那是為勾下卡在上方窗框的球而設計的工具。忽地，腦中閃過一個念頭……

「來，球在這裡，手臂伸直拍面打到球！」我在竹竿尾端綁上一條繩子，繩子的另一頭綁著一顆塑膠球。

咻！咻！咻！我聽到球拍擊中球發出的聲音。「好，現在可以打到球了，試著控制自己的力道，把球打到對面隊友的頭頂上方。」雖然兩人的情況已經從一直在撿球，進步到來回約十顆以上才中斷，可離規定的標準仍有段距離。不過看得出來，那兩個女生心中竊喜……

也許是我高估了她們的運動能力，因為當所有的人都考過了，這兩位練了兩周的女生依舊停留在約十多顆球就失誤的地步。看得出來她們很努力想過關，但愈緊張肌肉就愈僵硬，往往就控制不了出手力道。

讓她們以考試當練習，但考了N次仍沒有辦法，兩旁同學的加油聲浪也漸漸變小。「老師，我來和她們搭配好嗎？」看不下去的康樂股長請纓。「好，你來！」康樂股長很有技巧地把球送到竹竿綁球的高度，即使女生回擊的力道忽大忽小，他都調整腳步把球送回固定的地方。

第一位女生考了三次、三十六下，第二位一次就考過、四十二下，當第二位考過時，觀眾席響起如雷的掌聲……

「不要看輕自己，相信你可以，不放棄自己，你就一定可以！」下課前我以這樣勉勵的話結束羽球課程。此時心中思忖，用對方法加上一些技巧，不僅能建立學生的信心，也降低師生間對立，而這樣的過程不正是教學相長的最佳寫照？