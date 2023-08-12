好酸霖／準岳父的病榻前
準岳父討厭我，我也不喜歡他。
一天，女友下午臨時請假，翌日我才知道發生什麼事。那天上午，準岳父腹痛嚴重，他們到平常去的診所，診所說這情況要去大醫院，進了醫學中心，什麼都來不及講，直接進手術室，數小時後醫生用盤子盛著胃出來。整個胃部硬化，只能切除。
是胃癌末期，剩下時間不多。之後，每天接女友下班去醫院。我自知被討厭，所以總在會客室等候。
然而，某天被準岳父發現我躲在會客室，只好硬著頭皮探病。掀開隔簾，只見他和氣地說起自己的病況，我則客氣地應付他的話語。
他似乎不討厭我了？但我還是不喜歡他。他的阻撓，讓母親無法看見我成家，我心裡有怨懟。
病情惡化得很快，準岳父漸漸消瘦，皮包著骨，連話都說不太出來。我感覺到，那會是最後一次與他談話。
趁著女友不在，掙扎許久，一段沉默後，終於開口。
「爸。」
他嚇一跳，望著我。
「不要擔心，我會照顧她一輩子。」
「好。」｣
換我嚇一跳。接下來，我們都沒說話；我想，也不用再說什麼。閉起雙眼，感受這片刻。似乎，心中某股狂亂的火焰，隨著寧靜而滅盡。
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話題徵文：愛的魔力
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至9月底）
為了仰慕或親愛的人，有時我們奮不顧身，為對方達成或大或小的心願，有時我們犯傻犯錯，事後或自嘲或懊惱。歡迎來稿分享你的故事。
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