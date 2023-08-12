好酸霖／準岳父的病榻前

準岳父討厭我，我也不喜歡他。

一天，女友下午臨時請假，翌日我才知道發生什麼事。那天上午，準岳父腹痛嚴重，他們到平常去的診所，診所說這情況要去大醫院，進了醫學中心，什麼都來不及講，直接進手術室，數小時後醫生用盤子盛著胃出來。整個胃部硬化，只能切除。

是胃癌末期，剩下時間不多。之後，每天接女友下班去醫院。我自知被討厭，所以總在會客室等候。

然而，某天被準岳父發現我躲在會客室，只好硬著頭皮探病。掀開隔簾，只見他和氣地說起自己的病況，我則客氣地應付他的話語。

他似乎不討厭我了？但我還是不喜歡他。他的阻撓，讓母親無法看見我成家，我心裡有怨懟。

病情惡化得很快，準岳父漸漸消瘦，皮包著骨，連話都說不太出來。我感覺到，那會是最後一次與他談話。

趁著女友不在，掙扎許久，一段沉默後，終於開口。

「爸。」

他嚇一跳，望著我。

「不要擔心，我會照顧她一輩子。」

「好。」｣

換我嚇一跳。接下來，我們都沒說話；我想，也不用再說什麼。閉起雙眼，感受這片刻。似乎，心中某股狂亂的火焰，隨著寧靜而滅盡。