好酸霖／準岳父的病榻前

聯合報／ 文／好酸霖

準岳父討厭我，我也不喜歡他。

一天，女友下午臨時請假，翌日我才知道發生什麼事。那天上午，準岳父腹痛嚴重，他們到平常去的診所，診所說這情況要去大醫院，進了醫學中心，什麼都來不及講，直接進手術室，數小時後醫生用盤子盛著胃出來。整個胃部硬化，只能切除。

是胃癌末期，剩下時間不多。之後，每天接女友下班去醫院。我自知被討厭，所以總在會客室等候。

然而，某天被準岳父發現我躲在會客室，只好硬著頭皮探病。掀開隔簾，只見他和氣地說起自己的病況，我則客氣地應付他的話語。

他似乎不討厭我了？但我還是不喜歡他。他的阻撓，讓母親無法看見我成家，我心裡有怨懟。

病情惡化得很快，準岳父漸漸消瘦，皮包著骨，連話都說不太出來。我感覺到，那會是最後一次與他談話。

趁著女友不在，掙扎許久，一段沉默後，終於開口。

「爸。」

他嚇一跳，望著我。

「不要擔心，我會照顧她一輩子。」

「好。」｣

換我嚇一跳。接下來，我們都沒說話；我想，也不用再說什麼。閉起雙眼，感受這片刻。似乎，心中某股狂亂的火焰，隨著寧靜而滅盡。

：愛的魔力

（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至9月底）

為了仰慕或親愛的人，有時我們奮不顧身，為對方達成或大或小的心願，有時我們犯傻犯錯，事後或自嘲或懊惱。歡迎來稿分享你的故事。

文長350字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿愛的魔力」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
話題徵文

逛書店

紀律的交易者：培養贏的態度，成功的交易80％靠心理，只有20％靠技巧【全新修訂版】

NT$ 294

不懂年輕人，你怎麼帶團隊

NT$ 266

動能致富：每月2分鐘，創造超額報酬！99啪教你活用動態資產配置，打造最高效投資組合

NT$ 300

正向談判：台大管院教授教你善用借位思考，打破僵局達成目標

NT$ 228

延伸閱讀

李世緯／龍骨

洪惠風／醫師與患者的緣分

會飛的蘋果／以色事人

一句好話

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。