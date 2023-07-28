劉秀枝／我欣賞，我擁有

少女時代的我功課雖然不錯，但總覺得自己的容貌、身材、衣著、家庭背景，甚至人緣都不如同學，難免有些自卑。有次晚上收音機轉到警廣《安全島》的羅蘭小語節目，聽到羅蘭女士柔美的聲音說：「我欣賞，我即擁有。」突然開了竅，這句話陪伴我安然走過惱人的青春期。

近日聆聽一場演奏會，沉醉於時而輕快、振奮，時而悠揚、幽怨的樂聲中，並觀看指揮豐富的肢體語言與表情，以及團員們的優雅互動，非常享受；當想到坐在台下熱烈鼓掌的觀眾們，成就了這場音樂會的圓滿，頓時覺得自己也很重要哩！欣賞者是不可或缺的，我懂得欣賞，不就立即擁有了音樂會的美好嗎？

欣賞不是消極的什麼事都不做或都不努力，只笑瞇瞇地在一旁觀看，而是積極參與或融入，例如為精采的音樂會鼓掌、競賽時衷心讚嘆勝出者的優點、對於意見不同的人能看到他們的立場與論點、羨慕朋友們的美貌或多才多藝但不嫉妒……懂得欣賞，就好像在日常生活中灑了花香，在做人處事上加了潤滑油，日子變得非常順當，且處處逢源。

與自然界的相處也是一樣，面對高山大海、世間美景，用心感受，印在腦海，好好欣賞或拍照留念，都是一種享受。

不僅欣賞即擁有，反過來看，沒人欣賞就好像不存在，例如「錦衣夜行」，缺少了豔羨的眼神或讚嘆，錦衣就不燦爛；掌聲不斷，台上的表演或演講就更賣力，安可曲欲罷不能。同樣地，女為悅己者容；少了粉絲，俊男美女也會無精打采；臉書上的文章、相片一發表，更是殷殷盼人按讚。

年過七十，我開始過減法生活，欣賞更是不可或缺。不僅欣賞別人所擁有的華服首飾、名車豪宅、專業名聲和子孫成就，更欣賞年輕世代的才能，當然也沒有忘了欣賞那個樂齡終身學習，熟悉3C產品、跟上時代腳步的自己。