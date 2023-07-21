店員再三確認我是要原味酸奶，還是黃酒酸奶。我篤定地回：「黃酒酸奶。」

她從冰箱裡取出酸奶，解開上面的繩子，拿下裝飾的紙片，將瓶蓋打開，然後用量杯在架上的酒壺中取出約五十毫升的黃酒，倒進酸奶瓶中，接著用長湯匙迅速攪拌。拌均勻後再蓋上瓶蓋，放上紙片，繫上繩子遞給我。

這是我離開紹興前，吃到的最後一樣食物。

紹興，黃酒的故鄉，但我並不是為黃酒來的。行前，我在網路上看到有人吃黃酒棒冰，還對自己說：「我絕對不吃這種亂七八糟的怪東西。」說這句話時，忘記我常跟學生說的：「愈是絕對的命題，愈是有問題。」

果然，我掌了自己的嘴。

那日我在紹興逛明代藝術家徐渭的故居時，走過一間又一間的屋子，一面走也一面知道徐渭很愛喝黃酒，曾經因為黃酒而醉生夢死。我心想：黃酒究竟有什麼好呢？能讓徐渭癡迷成這樣？

大概是老天爺要教訓我的自以為是吧！走到某個院子時，突然聞到牆外飄進的一陣酒香，嬝嬝婷婷，優雅款款，一點也不像我在台灣聞過的紹興酒。那味道真的是香，我不禁抽鼻子用力嗅著，深怕錯過一絲一毫，都想隨這酒香而去了。當下我想到「醇」這個字。以前只識得這字的表面含義，但卻不曉得它的真正底蘊，如今聞到了這氣味，我總算見識到了，這就是「醇」。也不知道這香味從何處傳來，因為周遭只有博物館與常民住家，並沒有大型的製酒販酒處。

那陣酒香，醇厚有韻，是會勾人的那種。

當天很熱，從故居出來，我在鬧街的一間雜貨鋪想找冰棒吃，看見冰櫃裡很多黃酒冰棒，當然還有其他比較「正常」的冰棒。不過，在經過方才徐渭故居的嗅覺激盪，我猶豫著要不要買一支嘗嘗，但又擔心自己會不會咬一口就不吃了？正當我在買與不買間躊躇時，旁邊有位也是遊客的小姊姊對我說：「可以買，很好吃的。」我看她手上拿著一根已經吃了兩三口的冰棒，相信她所言不虛，也就拿了一支結帳。

這小姊姊看我聽從她的建議，走出店門時，喜孜孜地對她的同伴說：「怎麼覺得我像個推銷員。」

因為這位小姊姊，我吃了這項我曾經說過「絕對不吃的怪東西」。老實說，這黃酒冰棒還真是怪好吃的。後來幾天，我又嘴饞吃了好幾支。

黃酒冰棒對我而言，大概就是「解鎖」的意義。從那之後，我對黃酒的周邊商品全都改變了觀感。紹興街上有黃酒冰棒、黃酒奶茶、黃酒咖啡、黃酒酸奶，還有黃酒甜酒釀……總之只有你想不到，沒有你吃不到，彷彿萬物皆可加。要不是酒類不大容易帶回台灣，我還真想買一罈回來。

至於我為什麼寫這篇文章，純粹是因為早上醒來，突然好想吃黃酒酸奶。