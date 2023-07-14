SW／一個挨罵道歉的工作日常

聯合報／ 文／SW

在醫院工作面對生老病死，奇奇怪怪的事情都可能遇到。一通電話、一封信件，內容往往是滿滿的情緒，有感謝、責備、憤怒與悲傷，令人無奈感嘆，但這都是我們必須處理的事務。

某天，有位中年男性怒氣沖沖地進入辦公室反映：「你們醫院是有病嗎？我侄子在這邊動手術，為了安全，自費花了三十多萬，但失敗，人死在手術台上，我們沒有責備醫師，出院時櫃台人員表示醫藥費金額過大、要一次結清，我們也按規矩付清，父母每天以淚洗面，剛辦完喪事，想忘掉一切好好過日子，就收到醫院的欠費催繳通知單，說那次住院還有欠費金額十元！是十元，不是十幾萬，你們醫院就不能放過我們嗎？你們是不是有病！」

急忙詢問相關人員，才發現是手術前的檢查在出院前還沒有完成計價，行政人員也無法了解病人情況，導致事後寄發催帳單，令家屬二次傷心、產生誤解。

知道事情的來龍去脈後，我無言以對，只能硬著頭皮向家屬說明。唉，又是一個在醫院挨罵道歉的工作日常。

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