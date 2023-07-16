韓情／老爸追愛也瘋狂

有人說：「老人動情，就像老宅子失火，燃燒迅速，撲救不及。」一場尚未開始便結束了的黃昏之戀讓我體悟甚多……

與嚴博一家結識於我在國中任教時，有幸先後擔任過他兩位子女的導師。嚴博夫婦極為重視孩子的教育，從不缺席每一場親子活動，出錢出力贊助班務，堪稱最支持學校的家長委員。三年前嚴博妻子病逝後，暫別於朋友圈，我們便失聯了。

那年暑假，我趕著辦理退休事宜，突然接獲他來電，聽說我要退休了，希望見面聊聊，我應允改天再約！

沒想到翌日清晨便接到來電，要來看我。失婚後一直單身的我極重視隱私，從未讓男性友人單獨來訪。只好約了好友陪我，他大方地表明妻子已過世三年了，與子女商議想要找個伴共度晚年，問我意願。

好友興奮地拍手叫好，我卻被這突然的一問羞紅了臉，回問他為何是我？他說我是家庭會議決議的第一人選，這讓我們都忍不住笑了出來。在好友的鼓勵下我默默點頭，他立刻開心地改口叫我的名字。

接著又說知道我母親重病，想在百日內結婚，以防母親突然過世了就要一年後才能結婚。原來他早已掌握了我的現況，我非常生氣，氣他詛咒我母親，也無法接受還沒交往就談及結婚，這首次的見面就這樣不歡而散。

當晚，他來電道歉，告訴我已與兒子比賽看誰先交到女友，情急之下失言了。我掛念著母親的病況，無心與他多聊，他卻每天網路傳送情詩、電話追蹤問候，這樣的緊迫盯人讓我完全無法適應。

母親病況不穩，我終日來回醫院甚為憂心。他仍是奪命連環叩，我告之目前無心談情，他竟來電說頭髮無緣由大把掉光，非常焦慮，我只好陪他就醫，醫生說可能是心因性大量落髮。兩天後母親病逝，心中的哀痛終於轉嫁至他的失言。

接著辦理母親的喪禮，也封鎖了他的來電。但他卻遍查每家葬儀社找到公祭日，並派人傳訊給我，當天會親自到靈前跪拜祈求原諒！我心情已夠紊亂，只好找人當天特別防範他，只讓他於靈堂外行禮致哀。

喪禮過後，心想這事也就過去了吧。沒想到他又來電說遠居美國的女兒即將回台探望，想邀我餐敘。由於這一路的追求背後都有兒女的支持，為了面子他謊稱我們感情很好，希望我幫他演完最後一場戲，讓女兒放心離台，並誓言從此不再煩我。

念及舊識我只好應允，一雙兒女都是菁英，師生見面倍感親切。不知是兩老演技太差還是觀眾太聰明，姊弟倆趁爸爸上廁所時趕緊問我：「老師，你們還好嗎？」我立即回說自己已經習慣一個人生活的自在，恐無法符合嚴博急於結婚的需求。聰明的女兒一聽就懂了，握著我的手說：「老師，您放心，我明白。」

三天後，他來電說女兒特地為我倆算了紫微斗數，大凶啊！非常不合啊……聽他驚恐地敘述著，我忍不住偷笑，這女兒實在太聰明了，老先生怎麼玩得過年輕人啊。感謝我的得意門生終於還我清幽自在的生活了。

余秋雨先生說：「老年是如詩的年歲。」因為「心中早已沒有閑氣，一輩子風霜歲月的感受，已如爐火之純青」。但，一涉及感情，是否就失守了？那個暑假，我懂了。