票選到尾聲時，我想像自己站在大街上，拿著大聲公向敬愛的選民道謝。

日前，接到一位詩人老師的請託訊息，需要人幫忙分享網路投票。我曾受老師恩澤，第一時間就點頭了。但麻煩別人是我最害羞的事，猶豫該如何分享出去。

先簡述投票的對象是熱愛文學、深耕鄉土、有理想抱負的詩人，再複製投票資訊。接著，頂著鋼盔就傳給了手機裡的同學、朋友、家人，甚至是平日鮮少發聲的社團群組。此外，怕大家忘了投票，不管三七二十一，我開始了每天LINE拜票行程。

不過，同時間內心是顫抖的，擔心打擾大家。還好有兩位「選民」傳訊息，說一定要記得提醒，因為年紀大會忘記，浪費一票太可惜。還說：「記得要一早提醒喔。」真好，我顫抖的心因此平靜不少。

接著好事一直發生：有人每天貼出已投訊息，還截圖票數、幫忙呼籲。我的心起了另一種震波，原來我擁有的這麼多。連鮮少發聲的群組，都送出溫暖的回覆。

從一千多票開始，關注著票數的累積，第一名恐怕是無望，但持續努力是必須的。終於，名次進了一名，但總在拉鋸著票數。我訂下目標，起碼要守住前進的這個名次。於是拜託選民，找他們的群組分享轉發出去。

有選民好奇問：「看過票選要前三名才有補助，這個票數要到前三名很難耶。」我一時舌頭遲鈍，但我不能停在那裡：「就認真投票，好像我們寫作一樣，不能因為怕寫不好不寫呀。」選民像知音似的：「對對！妳說的有道理。」我額頭的汗都冒出來了。

真好，果然穩穩地站在前進的名次上。票選即將告一段落，內心的感激堆得跟山一樣高，比海還要深。此時，可愛的選民傳來訊息：「下次再有這種事，一定要叫我，認真做一件事太有意思了。」

我想像站在大街上，舉著大聲公：「親愛的選民，這個月你們投的不是票，是情！是對文學愛好的情，是對同學、朋友、家人的情，是最純真的恩情。」