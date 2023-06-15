喵子／海洋獨木舟
我喜歡台灣東部的海域，蔚藍的太平洋，不管你什麼時候去、從事什麼水上活動，或只是坐在岸上發呆放空一個下午，都可以得到放鬆。
二十多年前，東部的鐵路還有藍皮普快車，我曾經在月亮初上時，悠悠緩緩地，隨著列車搖搖晃晃，與太平洋的月色漫舞。你看過一輪明月倒映在暗夜的太平洋上嗎？波光粼粼，讓人目不轉睛，那波光真像艘小船，就這樣慢慢地開進人的心裡。
去年，孩子大了，想帶孩子用不同的方式去欣賞清水斷崖，我們參加了在太平洋上划獨木舟的活動。清晨破曉出發，而最具挑戰的，是必須翻過浪頭，才能平穩地划入太平洋。教練的協助加上奮力合作，我們成功越過不斷拍打岸邊的浪花，駛入無垠的大海，看著曙光乍現，海天一色－－這時候的海面好平靜，完全聽不見岸邊的喧囂，只有我們幾艘獨木舟點點落在太平洋上。
海風徐徐，被深深淺淺的藍包覆，真想就這樣讓獨木舟帶我去搖盪，讓心在太平洋流浪。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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