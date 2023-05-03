余詠雪／就業之路迢迢：真心不騙的笑容

在就服員的陪伴下進行面試與試做

「老師，小宇今天工作都沒有拖延喔。」

「老師，小宇今天認真工作，雖然有發呆一下下，但後來就修正了。」

我在第一社會企業第一口罩工廠工作，負責產品生產與品質管理，中度自閉症的小宇是我們生產線的作業員之一，每當我進入工廠，同事們就會熱烈地回報他的狀態。

小宇因為自閉症的關係，儘管已經二十歲了，心智年齡仍如八歲小孩。這樣的服務對象也有可能工作嗎？他要怎麼自己坐車去上班？中午吃飯怎麼辦？我想你讀到這裡，可能跟過去的我一樣，認為就業對他來說太困難。的確，靠小宇自己一個人很難進入職場，但只要透過家長與就業服務員的訓練與協助，情況就會大大不同。

小宇爸爸是醫生，媽媽是老師，從小給他非常好的照顧。高中即將畢業時，學校評估他有就業潛能，雙親也十分鼓勵他外出工作，學校便透過台北市勞動力重建運用處，將他轉介到第一社福的就業服務中心。經過職業重建個案管理員的專業評估，認為他個性溫和，可以高度配合指令，適合重複性質高的工作內容，推薦至第一口罩工廠，應徵作業員。

小宇在就服員的陪伴下進行面試與試做，由於他的特質會需要明確的規範，所以就服員先學習工作內容，再以小宇能理解的方式教他怎麼做。從站產線時每五片口罩放置於包裝機中，到環境的清潔打掃，就服員一樣一樣教導他，直到小宇可以自己正確地完成工作。

順利應徵上作業員後，小宇媽媽教他怎麼從家裡走到捷運站坐車，怎麼從捷運站走路到工廠，每天幫他準備好午餐，讓他帶來吃。第一口罩工廠是身心障礙者工作友善工廠，現場有庇護老師，若小宇在過程中碰到問題，老師會適時給予幫助，也會協助他生活上的小事，比如午飯時間提醒他：「午飯時間到囉，可以吃飯了。」或是當他過敏一直打噴嚏的時候，提醒他：「來，我們鼻涕擤一擤，口罩濕了我們換一個新的。」

為什麼這麼辛苦也要讓他工作？

我身為主管會留意他的動線是否流暢安全，並適時指導他某些操作。基本上，小宇的工作狀態很好，只有很偶爾的時候會像八歲小朋友一樣鬧彆扭，特別是面對挫折與比較嚴厲的提醒時，出現自言自語、反覆出聲叮嚀自己要修正某些狀況。八歲孩子的表達能力有限，有時候他會以尖叫或大叫的方式表達情緒，庇護老師第一時間就會上前安撫他的情緒，給予正向支持與鼓勵，讓他穩定情緒，重回工作崗位。

有一段時間我們發現小宇會頻繁地出現錯誤的表達方式，便再次聯繫就服中心，請他們協助。他們評估後，派遣穩定就業服務老師到現場協助小宇，與工廠主管、庇護老師了解他的狀況，提供改善的方法，再度讓小宇穩定下來，繼續工作。

或許你會想問，為什麼這麼辛苦也要讓他工作？小宇的家境小康，並不缺錢，讓他進入職場，反而使得他的父母需要花費大量心力、體力，甚至在不同時期與不同的人員討論狀況。既然一份工作不是非他不可，為什麼要費盡九牛二虎之力讓他去做呢？答案很簡單，因為當小宇問：「我今天有乖嗎？」「我工作有棒嗎？」他聽到對方那肯定的回答時，所露出的笑容與開心，是用錢買不到的，是他自己每天認真工作才會得到的！

邀請您參與第一社福「身心障礙者服務」，詳情請見：https://www.diyi.org.tw/，劃撥帳號：05175271，戶名：財團法人第一社會福利基金會，或撥捐款專線：02-27224136。