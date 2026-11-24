序王正方 《咆哮在風起的時代》（聯經出版）

我結識王正方遠在1954年的建國中學C班，這班學生大多由建中初中保送上來的。保送生功課卓越、競爭激烈，而王正方能憑考試進入保送班可見他聰明，有一定的機智手腕。王正方在班上是有名的調皮敢言，高二期間有一回他和英文老師互相抬槓起來，一來一往，言語激烈，老師氣極而泣，全班譁然，旋即噤聲。

1956年大專聯考，我們班有十位保送台大 ，我自己名列第五。王正方的功課位在中等，他居然考上台大工學院的龍頭電機系，又一次證明王正方聰敏過人。在台大電機系讀書期間，據王正方自述，功課還可以敷衍過去，泡起妞來卻興致勃勃。王正方老早對戲劇便展示了強烈興趣，積極參加課外戲劇活動，有一次參與舞台劇表演，王正方身擔男主，對手是位靚女，於是王正方便展開攻勢猛追，最後還是敗北收場。若干年後男主與靚女在美國相遇，各自已婚，不勝唏噓感慨一番。

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我們那個年代台大畢業生往美國留學，蔚為風潮，「來、來、來，來台大；去、去、去，去美國」。王正方當然也順應這股留學風潮到美國東岸賓夕法尼亞大學攻讀博士學位，當年到美國留學所費不貲，是王正方母親標會籌得留學費用。

七○年代初「保釣運動」爆發，最具規模的一次是1971年4月10日在美東華盛頓DC，美西舊金山、洛杉磯也同時舉辦保釣遊行，總共參加人數近五千人。

是年九月下旬，中國大陸邀請保釣運動組團參訪，王正方列為「保釣0團」五名成員之一，在大陸南北各地參訪兩個月，時值文化大革命中期，臨別前在人民大會堂新疆廳周恩來總理接見保釣0團，會談六小時至凌晨。

據王正方敘述：

1971年1月18日，星期四。「保釣0團」在中國大陸訪問已接近尾聲，這幾天都在北京。晚上九點多鐘，我們一行五人到達人民大會堂新疆廳的門口。 不一會兒，迎面來了許多人簇擁著一位領導，他是周恩來總理，約有一米七○的個子，身形挺拔，著淡灰色剪裁合身的中山裝，左胸前別了一只長方形的徽章，黃底紅字：「為人民服務」，是毛澤東的書法。周總理握手強勁有力，緊緊握住前後搖動，他說：「歡迎你們！」略帶江北鄉音。 我們五位從美國來的台灣留學生：李我焱、陳智利、陳恆次、王春生還有我，一時都陷入難以抑制的興奮之中。

從這一大段王正方的自述來看，在美國從事保釣的台灣留學生，被周恩來吸引而產生崇拜，是無庸置疑的。周恩來這位身經百戰的大外交家，幾個回合便把台灣一群小青年 搞定了。

半個多世紀後，當年保釣健將之一夏沛然對於整個保釣運動做了一番深刻檢討：

保釣運動真正深刻的影響發生在參加運動的每一個人身上。有人在釣運中成熟長大。有人在共同工作中結識了生死不渝的知心朋友，有人找到志同道合的伴侶，也有人為此妻離子散。有人毅然回到家鄉服務，也有人決心在異國終老。有人為這段時期的幼稚盲動羞愧，到現在還不願意去觸及記憶的瘡疤，也有人認為那些激動昂揚的歲月，是生命中最有意義的時光。如果說在時代的洶湧波濤中，保釣運動不過是短暫的一個小浪尖，構成這個浪尖的無數水花和泡沫，他們的奮鬥與尋求、反省與沉思，也具體反映了那個時代的色彩與特徵。

文革真相大白後，有不少當年參加過保釣運動的人士，對於中國政治局面產生了幻滅，感到自己當年參加保釣運動，太過衝動，不免幼稚，而感到尷尬。

保釣運動是當年熱血青年為抵抗日本帝國無恥的領土奪取，投入了自己的青春生命，扮演了一齣他們人生的悲喜劇，但保釣運動至今還留在許多人的珍貴回憶裡。