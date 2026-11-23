剛開始和她傳簡訊的時候，每封訊息最多只能打七十個字。我的第一支手機是母親 轉手給我的Motorola T191，意思是，收件匣和寄件匣加起來最多也只能存四十封訊息。我去文具行買了一本和紙封裱的素面橫罣筆記本，把簡訊一封封手抄在裡面，然後才從手機裡刪去。和她最親密的那陣子，一個月裡抄寫了一百二十八封簡訊。有時一行字寫醜了，我會用美工刀平整地割下那一頁，再從頭寫。

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那是十六歲往十七歲的夏天。

我是班上最後擁有手機的幾個人之一。知道自己的門號之後，信誓旦旦地拿出一整疊公關卡，補上一行號碼。那時，所有演辯社社員都用去文具行買的盒裝小卡，手寫聯絡資訊，在比賽時和外校的辯友交換。我是下學期才被拉進演辯社的，公關卡還有厚厚一疊。社長說，反正也只是個形式，你夠厲害的話，大家自然會找到你。

終於要再見面了。新學年的新生杯，所有學姊學長都要輪流擔任評審，校際間也會彼此支援人力。我們第一次見面也是在校際比賽上，賽後我拿著公關卡去和她交換。

「不是在新生的時候就換過了嗎？」她有些不耐。

「我是轉社的，才剛開始打比賽。」我說。

她說她已經沒帶著公關卡了，我說我的空白卡可以給她。她在卡片上只留下手機號碼。

等等，我用了「只」嗎？感覺真怪。如今，手機號碼才是最隱私的，通向一個人的裏側的聯繫方式。但那時，大多數人都在即時通上，半公共地掛著，半公共地坦誠。

但我只有她。

她會在我快要消失的時候傳簡訊來：

今天的最後幾個小時真讓人喪氣，這樣那樣的好心煩，醉倒在過了頭的情緒裡不需要清醒，這會兒厭倦所有外在於我的那些……你說

標點符號也算在字數內，所以，我不確定她的「你說」後面有沒有沒說完的話，或者單純只是高明的倒裝。是因為我的手機滿了，所以下一個封包還沒有送來嗎？下課時間我拿出筆記，肅穆地抄下她的句子，刪掉收件匣裡最老的訊息，然後等待。

●

她要從台南來，我們有一場共同評審。社長另外排我在賽前整理桌椅，意思是，我們會先在教室碰面。

前一晚我們互傳訊息到凌晨三點。說是傳訊，但由於我的門號免費簡訊額度每個月只有五十封，必須儘量使用最少往來次數把話說完，而每一次又不能超過七十個字──我後來想，那就是我最初最初的精煉寫作鍛鍊，在嚴苛而實際的經濟與科技限制之下。

她是我的筆友，我的老師，我的對手和我的共謀。

我以為只有我們。但後來我知道了，每一個人年少時的曖昧對象，也都是他們的老師、對手和共謀。

在洗手間整理好髮型和衣服，我走向她所在的教室。

我以為她會打招呼，至少會打招呼。然而，當我走進她的視線範圍裡，她只是抬起頭，看一眼，隨即轉頭回到她手上的書裡。

「妳在看什麼。」

她沒有回答，只把書抬起來給我看，張愛玲的《惘然記》。

「所以，昨天後來還好嗎？」我到底在說什麼啊。

「昨天有怎麼樣嗎？」她回我。

我想把手機掏出來，把螢幕亮度按到最亮，把她昨晚傳的簡訊塞進她的眼睛裡：「到底被渴望扒了開吞得乾淨，是趨近於無的社會性道德觀勉強將幾乎離散的破碎靈魂縛起，過熟的情感在夢裡宣洩，定義不了自己我沮喪不已，選擇不是辦法。」到底什麼意思呢，老師？我想這樣問，但終究沒有。有些話說出來就沒有了，不說出來卻非常完整。這是我在七十個字之內學到的事。

碰面是不是也是這樣的事呢？

比賽感覺很快就打完了，我們沒有說什麼話。我以為有什麼結束了，但一離開學校馬上收到她的新訊息：

你0902：怎麼得等到見了面才恍然地，wow真的存在。……

我去博客來訂購皇冠出版的張愛玲全集。對一個每天只有五十元餐費的高中生來說，這花光了我幾乎所有積蓄。不幸的是，異常飆高的月租費也引起了母親的注意。某天放學，她拿著去門市申請的通聯紀錄，三大張紙，塞到我的眼睛裡：「欸，這個0989是誰啊？」

「你再這樣我手機要收回喔。」

絕對不可以。失去手機我就失去她了。等等，我用了「就」嗎？感覺真怪。如今，手機只是一個人擁有的眾多載具機體之一，就算不小心弄丟也能立刻在另一支還魂。再也不需要筆記本了。

我說好，我會注意。要大考了，我會注意。

大考確實暫時降低了我們的傳訊頻率。也許她也遭遇了拿著帳單質問的爸媽？但我們之間的什麼依然非常完整。「總覺得十月漫長得過不完，下一句就是咦──學測過了。日子就像牆上薄薄的月曆紙，過得輕微，但消逝得真實。」

季節之於我畢竟不是真實的存在（春夏秋冬都不分了）更多的悵然是擦肩而過的熟人（聳肩）。對了你有沒有想過你的成年禮會是什麼樣子？

●

我們果然雙雙都得考指考。倒也不是咎責的意思，應該說，我們對彼此各自對自己的不滿意都心知肚明，以至於也料想得到那些不滿會變成什麼。

以我來說，我開始了真正意義上的寫作。在個人閱讀史上，那是從三毛和席慕蓉往張愛玲的夏天。

有些話不說出來，確實要許久之後才能想通。例如母親在最後一個學期忽然買了新手機給我，說是長期續約門號的客戶優惠，不買白不買。那是一台Samsung貝殼機，號稱鋼琴琴面質感外觀，裝上記憶卡之後可以儲存五百則簡訊。

五百則。再也不需要筆記本了。

學測後我們都沮喪。我傳了訊息給她。

有些事情是碎玻璃，要拼湊黏合，重要的不是它本來的樣子，而是如何小心翼翼不被碎片割傷。

她隔了幾天才回：

your words are like breeze, which comfort me and encourage me to keep going. i know what i should do but lack of bravery and confidence. anyway, all of my effort is going to pull off someday. i'll just wait and see.

我把手機裝上護套，掛上文具行裡選購的吊飾（文具行再也沒有在我的人生中占據如此重要的位置）；但後來覺得帆布書包的內裡太粗糙了，索性把手機裝在原裝紙盒裡天天隨身攜帶。下課時間，我拿出盒子，打開，肅穆地取出新手機，然後等待。

同學們覺得好笑，隨手把紙盒拿起端詳。我則對新手機近乎無限的容量感到安心──我再也不會漏接她的訊息了。

其實五百則又算得上什麼無限。就像十七歲算得了什麼永遠。

某天下課回到家，我打開紙盒，發現手機不見了。

那時，我和她正在考前，也就是重新密集瘋傳簡訊的時刻。在學校裡有時來不及收進盒子裡。是忘在抽屜嗎？

隔天趕去學校，翻遍課桌。什麼都沒有。

兩天後我才敢讓母親知道手機不見了。

感覺真怪，明明不希望我沉迷於手機，弄丟的時候卻比我還焦急。「你是放在書包裡面嗎？是騎腳踏車的時候從包包縫隙掉在路上了嗎？」騎著機車，母親載我又走了一遍通勤路線，但已經太遲了。最後直接騎到電信公司掛失。

比我還焦急，或許是因為我太不焦急了。對我來說，鋼琴琴面手機什麼的根本不重要。重要的是，在沒有手機的那段日子裡，她到底跟我說了些什麼？

她一定跟我說了些什麼吧？

我一直對那支手機離奇失蹤的原因感到好奇。多年之後才想通：其實應該是被偷了。

在我每節下課鄭重地取出盒子，打開盒蓋，再鄭重地收回手機的流程之間。也許有些同學不只是覺得好笑而已。

不過，想通這件事之後，這件事已經不重要了。就像更早一些，我想通了母親之所以在那個時刻買新手機給我，大概是她偷翻了我的筆記本。意識到兒子花了那麼多時間抄寫簡訊，只因為手機容量太小，決定迂迴地以一己之力亡羊補牢的母親。她一定沒想到新手機只陪了我短短兩星期。

我的十七歲有一個三毛式的結局：我和她竟然考上同一所大學。開學後，我們用簡訊相約在杳無人煙的山腰，散步。我在宿舍衣櫃前整理好頭髮和衣服，穿過所有擋路的風。走著走著，她牽起我的手，然後，她在山腳河堤邊從校內數過去的第四個路燈下抱我。

而這一切果然有一個席慕蓉式的結局：隔天她傳了最後一封簡訊來，說她昨晚太衝動了，對不起，以後不要再見面了。

到底什麼意思呢，老師？我想這樣問，但終究沒有。如果可以，我想告訴她的反而是：我現在知道了，我的成年禮，原來就是那個樣子。

●

我依然經常想起沒有手機的那段時間。我在失去她以前、唯一失去她的時間。她寫了什麼？

然而我永遠也不會知道了。十七歲的那種永遠。這樣比較好。有些東西在失去以後比較完整。

一切最後只剩下一個張愛玲式的結局──

我後來繼續寫東西。一路寫到現在。