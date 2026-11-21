自序《蔣勳 談星座 ：天上星辰》《蔣勳談星座：人間星座》（有鹿出版）

我喜歡看天上的星辰。

小時候在大龍峒，晚飯後常常在院子聊天。一整條璀璨的銀河，母親教我們辨認織女星、牛郎星。

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還有許多小小的亮光組成的鵲橋。

每一個小亮光是一隻喜鵲，一隻接一隻，緊緊靠在一起，搭成一座橋，讓分離一年的戀人，可以通過阻隔，在橋上相聚。

多麼脆弱的橋啊……

望著密密的星群，我總擔心有一隻喜鵲分神了，注意力 不集中，整座鵲橋就要崩垮。

我的上升星座在處女，常常有無謂的擔心。

也許處女擔心的那隻喜鵲是獅子或天蠍，他總有做好自己的準備。

天上星辰，密密麻麻，是多麼緊密的連結。每一顆星，和另外一顆星，看起來無關。相距數億光年，然而，他們一起升沉流轉，相互牽引，有時靠近，有時疏離排拒。

每一顆星都反射著另一顆星的光芒。

獅子座常和天秤在一起。一個東想西想的時候，獅子已經做好決定，「就這樣了！」

射手率性自由，常常讓處女迷戀，但是，小心翼翼的處女也可能因射手而受傷。

一顆星殞滅了，另一顆星便也沉暗下去。

我的金星在水瓶，身邊一堆水瓶座。有時候喜歡水瓶的特立獨行，他們總有另類思維。水瓶漂亮，漂亮到宙斯變成老鷹，把美麗的加尼美德叼到天上，在諸神的饗宴中成為侍酒童。

我也喜歡他們侍酒時取悅賓客快樂的能力。

水瓶博愛，但是如果成為水瓶的親人，也要有被忽視的準備。因為他們常常要忙著取悅太多人。

身邊射手也多，我月亮在射手，可以欣賞心直口快的朋友，只是常常告誡他們不要碰政治。

射手體貼，也愛照顧他人。但是有一次四個人的飯局，有三個射手，每個射手都搶著給別人夾菜，場面就有點聒噪失控。

我也喜歡在捷運、公車上，鬧市、吵架或鬥毆現場，看人的臉。

捷運上會有很多張臉供你細細瀏覽。

據說有畫家，不帶紙筆，憑著記憶，素描一個陌生人的五官。

眉毛、額頭、眼睛、顴骨、鼻梁、嘴唇、下巴、耳朵……

有的人鼻毛修剪得乾淨，有的鬍髭像亂草。

有人嘴角總是有微笑曲線，有人腮幫子氣鼓鼓，日子久了，眼睛就常翻白眼。

遇到的牡羊，男女都乾乾淨淨，篤定到很想戳他們一下：「可以失常一下嗎？」

牡羊意志力超強，他們是春分的星座。大地春回，一切都生機盎然。

不知道為什麼，我總偏心寵愛天秤，他們柔軟，學生裡天秤也愛跟我撒嬌。

摩羯太緊張，遇到天秤，弦就鬆了，不成曲調也無妨。

漫長的時間，在人間看著一張張人臉上的每一個細部。

蹙眉，咧嘴，掀動的鼻翼，咬指甲的牙齒，彷彿要冒出火的眼睛，含在唇間微露的舌頭……

同樣的五官，有千千萬萬種變化……

〈伏羲女媧交尾星辰圖〉，約七至八世紀，新疆阿斯塔納古墓群出土。（圖／蔣勳提供）

星座在人間，都是表情，憎惡，貪婪，慾望，悲哀，慈愛，坦蕩或窄隘，自大或卑微，攻擊或防衛，都緊緊依靠在一起。

瀏覽相貌，也透視星座的本質，但是，要告誡自己：「諸相非相」，不要執著迷失在表象裡，所有的眾生，所有的相，也還在修行，六道輪迴，還沒有入無餘涅槃。

雙魚是躲到水裡驚慌的阿芙蘿黛特，驚慌可以很迷人，但是誤以為驚慌咄咄逼人就成為上不上下不下的雙魚。

我遇到過，雙魚第一天，看著天王星從水瓶直墮入海王星的雙魚，落差太大，失速，焦躁鬱苦，時常忿恨不平，我莫可奈何，只有為她合十。

每一張臉都是天上一顆星辰。有的即將殞滅，有的剛剛升起。

升起，殞滅，天上星辰自有規律，人間星座只是暫時的位置。

大概隨著中亞、印度、西亞文化的傳入，南北朝、隋唐時代，已經流行星座的圖像和文字敘述。

東亞的觀星，紫微、北斗，和源自埃及與兩河流域的觀星，摩羯、室女，逐漸融合一體。

我在敦煌洞窟，看過有趣的星辰圖像結合。室女座，寬袍大袖，儼然宮廷貴族女官，但細看她頭上標誌，出現希臘裸體女神姿態。

天上的星辰在一隊一隊駱駝通過大漠草原的時刻，那些孤寂的夜晚，孤獨者在駝背上依靠天上星辰指路，找到水源，找到可以棲息的水草岸，找到可以庇護的城堡，也找到傳說中的經文，找到微笑的菩薩造像。找到絲綢，也找到紙，紙上繪著半人身半蛇身的伏羲女媧，以及他們統御的星辰。不，不是他們「統御」，是他們「依存」的星辰。

星辰間只有「依存」、「牽引」，沒有「統御」。

人間的星座，一時蒙昧，會誤以為是「統御」，有一天，看過夢幻泡影，會領悟所有的星辰都只有依存的關係。一起升起，一起殞滅，一起發亮，一起黯淡。

在人間也是，他們──射手、水瓶、獅子、天蠍、雙子、金牛、處女、天秤、雙魚、巨蟹、摩羯、牡羊，也一起笑、一起哭，一起歡唱慶祝，一起哀悼災難來臨。

記憶那些捷運或公車上的臉孔，看到雙魚的驚慌或自我陶醉，看雙子惡作劇後的小快樂，看到射手很想和人攀談又很想離開的躊躇，看到天秤困在小小事務上的猶豫，看到牡羊像是篤定又無限虛無的落寞……

金牛總是條理分明，看到他們為愛情所困，其實為他們高興。

理困於情，便知道包容。

雙子座可以在橄欖球隊冠軍拍照時硬擠在中間搶鏡頭，我嘆為觀止，但是八萬人噓他時，我也悲憫這個雙子的寂寞。

一位巨蟹朋友義正辭嚴指責我：「那跟星座無關，是沒教養！」

我常常發現巨蟹喜歡躲起來，因此不容易發現到他們重要，但是他們也常常主宰著全局。

義正嚴辭時最需要巨蟹。

天空上沒有不重要的星辰，人間沒有不值得存在的星座位置。

我認識的天蠍朋友不多，她們太冷靜。林青霞是天蠍，閃亮，光芒太強，我總覺得看不清楚天蠍。吳哥窟爬上爬下，青霞一身白，我已經灰頭土臉，她一塵不染。

大哥逝世，知道他是天蠍，泫然欲泣。

天蠍是離我很遠的那一顆星，殞滅了，我才知道想念。

這麼美麗無邊無際的星空，每一張人臉都在上面，有時哭，有時笑。

不只是捷運、公車上的臉孔可以一個一個仔細瀏覽，街頭巷尾，擦肩而過，我都忽然知道「這個人」在天上是什麼星辰，在人間也有應該被尊重的位置。

看著一張一張五官的笑或哭，像一個字一個字刻骨銘心念誦的經文。連一些很遙遠很遙遠的人物也在星空裡向我告示他們的星座位置。

項羽是什麼星座？火燒阿房宮，得意忘形，最後慷慨悲歌，烏江自刎，這個在戲台上成為典型的楚霸王，會是什麼星座？

大哥演過《霸王別姬》，他唱到：「力拔山兮氣蓋世……」我一直以為楚霸王是獅子（或射手），或許他應該是天蠍。

《史記》的司馬遷是什麼星座？可以受宮刑之辱後，用餘生去理解每一個生命存在的意義。

荊軻會是什麼星座？

卓文君是什麼星座？

劉邦是什麼星座？

司馬遷的書裡有一張一張清晰的人臉。

他是史官之首，也是巫卜星象的高手。

他樹立了一個文化最早的性格典範。

嵇康是什麼星座？

禰衡是什麼星座？

曹操如此深藏不露，他要殺的人，都交到別人手上去殺。

《三國》也是一台好戲，諸葛亮雲淡風輕，周瑜用盡心機，他們是如此精采的依存關係，依存，而且互相牽引。

沒有周瑜的用盡心機，感覺不到諸葛亮的雲淡風輕。

單獨一顆星，沒有引力，天體不會運行。

年輕的時候，好像從來沒有碰到獅子。垂垂老矣，身邊多出很多獅子，誠心守護照顧，把事情大大小小一肩扛下。原來如此，所以廟門口兩邊都有獅子。

蘇東坡有時抱怨：因為摩羯，受小人計算，一生坎坷。其實他的「坎坷」，也是福氣，一路下放，可以看西湖山水，可以夜遊赤壁，可以吃嶺南荔枝，還可以渡海到海南島，和天真無心機的黎族原住民玩在一起。看「白鷺橫秋浦」，聽「青林沒晚潮」。摩羯其實越老越好，可惜耶穌早逝了。

日升月恆，潮汐漲退，眾生來去，都是牽引，也是依存。

我用這樣的方式正視捷運公車上的臉孔，也仰望天上一顆顆星辰，像誠心讀經文，一字一字，慎重不敢有一絲輕忽。

獵戶星座、冬季大三角及天狼星，攝於2026年10月19日凌晨三點太魯閣。（圖／蔣勳提供）

最近流感小恙，跑到太魯閣天祥觀星。凌晨三時，獵戶座升在天上，膝下是一團七姊妹的星雲，朦朦朧朧。

秋冬大三角好清晰，大三角下端是天狼，閃閃發亮。

月已西沉，我等待日出，等待長河漸落，數億年愛恨糾纏，夢幻泡影都在眼前。