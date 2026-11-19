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她說她想去廟裡走走，於是他們整裝出發。

上交流道時，車內的兩人即使不說話 ，也共同感覺到歡快的輕盈感。已經久到不知時間 了，他們困在城市裡，出門與歸返都是固定的路線。去醫院，住院，然後回家。

難得這回恢復狀況好，天公作美，賞他們一個藍天白雲，風和日麗。像是特地給他們安排的旅行，連高速公路 上的車流都不多，可以放心地踩下油門，讓窗景在眼角餘光中向後奔馳。

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他沒有問要去哪裡，畢竟報路是她的責任。她總說副駕駛座也要發揮點功用，從紙本地圖的時代到手機的Google Map，她都引導著整個航線。

一如她帶領著整個家前進。

她今天特別打扮，畫了淡妝，上了唇蜜，穿上碎花的洋裝，戴上了Gucci的墨鏡。

她頭上包著愛馬仕的絲巾。她說過，既然買不起愛馬仕的皮包，絲巾倒是買得起。沒想到十多年前買了送她當結婚禮物後，她很少捨得拿出來用，倒是生病之後，變成她必備的標誌。

她降下車窗，手托著腮，任風吹拂。

他不知道會開去哪裡，終點在何處。

畢竟，比起一趟旅途的長短與目的，他更在意的是陪伴還能多久，能不能少些痛苦。以及那個時刻來臨之時，該如何面對。

他可以答應任何要求。結褵四十餘載，她未曾提過使他為難的要求。如果他無法答應，或是做不好，她也沒有為此生氣過。她只是無奈搖搖頭，一副早就知道的樣子。

明明再過幾個月，他們結婚也要半個世紀，不短的時間了，怎還會覺得那個日子來得這麼快呢？

她準備好了，他還沒。他只是準備著準備，卻一直拖延著。

車子穩定行駛後，彷彿靜止。身旁的她也定格了。

她看著窗外，享受著日光在皮膚上的炙燒，同時被窗外的風吹拂。

恍惚的一瞬間，他手中的方向盤滑了一下，車身晃動，隨即修正。

她也在瞥了他一眼後，繼續看向窗外。

突如其來地，他心底冒出一個問題：「到底什麼是移動呢？」

他沒有對這問題有繼續探究的慾望，不去想物理學或哲學的問題，更不想搜尋手機或問AI。不過，這個擱置多久也無所謂的問題，倒也就一直在那，跟著他駕車南下，沒有隨著移動消散。

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依著她的指示，他在紅色的牌樓右轉。

在這之前，他遠遠地看見海，海平線，還有幾座巨大的白色風力發電機。

過了牌樓，沿著斜坡下行，平交道的柵欄恰好在他們面前降下。

「下次搭火車來好了，你不用那麼辛苦開車。」她說。

「火車要搭很久，開車比較方便。」他回答。

「就是慢慢一站站停才浪漫。我們又不趕時間。」

一台自強號快速駛過，地面的震動傳進了車底。柵欄沒升起。沒多久，對向來了一台通勤列車。平交道急促的叮叮聲在接近難以忍受的時刻突然停止。柵欄緩慢升起，他們鬆了口氣，像是等過了某個難關。他輕踩油門，越過了平交道。

正因為時間不多，隨時會完結，才能不再追趕，感受時間流逝。

年輕時他總是急，急著把時程壓縮，窮盡效率。為了省時，許多時候他寧願花錢，也不願多拖一秒。就像台鐵跟高鐵之間，他不會為了省錢多花時間。

她常笑他，省下的錢，買個房子或股票保險，或是放在銀行定存都還有利息，省下的時間能夠幹嘛？他總不甘示弱地回答，可多的，多出來的時間可以做任何想做的事，這些事又能讓他省下更多時間。

世界不盡公平。他省了大半輩子的時間，卻絲毫無法跟生命討價還價，讓他可以與妻子多一點時間相處（多一天也好，他這樣想著）。反倒是生病之後，經濟捉襟見肘，正煩惱標靶藥物與住院費該不該跟兒女開口時，妻子拿出一本存摺，裡面的金額大大小小，交易時間不定，唯一的共通點是裡頭的錢只進不出。

她說：「存了一輩子的錢，現在可以全部花在自己身上。我走了，記得幫我花完。」

他多希望那些省下的時間，也可以全部傾注在她身上。

但他哀傷地預感到，自己剩餘的時間，恐怕都得用來思念了。

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他牽著她的手走到廟門口。她一個踉蹌，險些跌倒。他及時將她扶起，神色擔憂，卻見她臉上未見害怕，甚至對差點跌倒一事毫不掛心。

她出神地盯著廟門，穿透人群、香爐，直到媽祖的神像。

時間緩慢過去，直到她回神看著丈夫，溫柔微笑。

她說，她感覺到一股神力，想要直接跪下，對媽祖說說話。他則說還是進了廟再說，她點點頭應允了。

廟裡擠滿了人。他們點了香，隨著其他香客走入。為了不讓她太累，一人點了三炷香，拜拜正殿的媽祖，其餘的僅用雙手合十，朝著神像的位置拜一拜。

幸運地，他們隨著人潮擠進正殿時，一些信徒剛好離去。短暫地，空間讓了出來，恰好讓他們走到香爐面前，媽祖清清楚楚地在正前方。媽祖的神像垂著袖子，低眉看著他們。

他接過她手上的香，插入香爐裡。在那一瞬，他騰開的手一時沒有扶持，瞥見她身體下沉，向前跌去。他趕緊伸出雙手，一手扶肩，一手扶腰，像從後方摟著她。

不料，他不僅沒能扶她起身，反倒跟著下沉。

她天生嬌小，病後身軀更加單薄。幾年之間，他也習慣於抱著她上下床，撐著她上下樓梯。可以說他習於承受她的重量，甚至可以感受她近期體重的變化。現在，他感受到一股力量從肩頭壓下來。他自然地順從這奇特的力量，接受導引。他沒有硬拉起妻子，而是順著這個力量，托著彼此。他們同步地曲膝跪下，兩對膝蓋輕輕地、毫無碰撞地貼上地面，像紙張輕盈地飄著著地。

「媽祖真媠。」

「兜位？」

「你看。伊的衫啊，今馬系新衫。伊的面啊，粉紅粉紅的。」

大殿裡人群又擁擠起來，卻沒有人催促他們。

他跟著她，雙手合十，低語著心願。

這是他們之間少有的，忘了疾病存在的時刻。

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他們走出了廟，一陣風颳過他們的臉頰。

他聞到一股奇特的香味。身旁的她不知是巧合，還是猜中了他心事，說著：

「聽說媽祖有佇，會鼻著沉香的味。」

他試著再吸一口空氣，這時已經非常的淡，幾乎聞不到了。

廟的門前，新建的拜亭，紅色的柱子與金色的天頂光滑閃耀。參拜完之後，對比感更加明顯。雖然，比起簇新光鮮的事物，他更愛粗糙的質地。許多他喜歡的店家，同樣的菜色與味道，光是重新裝潢，多了冷氣與新的桌椅，他就會感覺連味道都變了，於是不再光顧。兒孫們或笑或怨他守舊，只有妻子未曾譏笑與怨懟。她大多時候會順著他，到相同的餐廳吃飯，去相同的攤販買菜，甘於成為他人眼中的老客人。時光就這麼駐留在他們的身上，在銀白的髮絲裡，臉上的皺紋中。她順著他，然後再默默地帶著他走遠一點，像是引誘著羊群，最後讓他心甘情願邁出一小步冒險。

時間久了，他不免承認：是他的性格太狹小了些。若不是娶了她，人生也許仍安穩順遂，卻是乏味至極。

就像這回，他們手牽著手（她走出廟後，似乎充滿力量，不須緊緊攙扶），稀奇地看著其他的香客張羅好豐盛的供品，水果、鮮花、零食，放在供桌上。

「阮空手仔來，真失禮。」她說。

「後回罷。」

他突然體悟，所謂新跟舊，放長時間來看，其實沒什麼差別。習慣或樣貌改變了，情意同樣。

就像他們相識幾十年以來，兩人身上變化如此之大，牽起手時，內心的溫柔還是一樣。

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原本以為是完美平靜的一天，還是出了意外。

他們在廟前隨意走，買了些印有Ｑ版媽祖的鑰匙圈、平安符，打算回去分送親朋好友。廟前的路，兩側都是攤販，賣著烤玉米、滷味、草仔粿、熱狗。食物的香味、煙燻味、煤炭味混合著午後的炎熱，才剛沉浸在久違的熱鬧，她立即就因這攻擊性的混合氣味感到噁心。她閉眼皺眉的一瞬被他注意到了。

若要離開這裡，或許得再往前走。然而，午後又來了許多香客。香客們紛紛從遊覽車走下，戴著帽子、臂章，穿著背心、手拿旗幟，浩浩蕩蕩地一面興奮拍照，遠遠地就雙手合十地對著廟的方向拜。

一個念頭閃過，他問起：

「想欲去海邊仔行行無？」

「會真遠袂？」

他詢問一旁店家，親切的婦女指向廟的後方，告訴他們過了廟後面的香客大樓，走幾步就到了。沿著白色的風車就可以看到。

於是他們折返，過廟不入。從廟旁的小路鑽過人群，看見高聳的香客大樓與大廳休息歇腳的香客。人群熱情的言語他們充耳不聞，只安靜地行走。

天公疼惜，原本炙熱的午後豔陽，被快速積累的厚重雲層遮蔽。一下陰一下晴，確實涼爽多了。有點午後陣雨的跡象，但暫時還沒要落雨。

他們沒問彼此，繼續往白色風車的方向前行。經過了一座長型的魚塭，馬路的另一邊，就是堤防。堤防的另一面，是沙灘，是海。海的另一邊是什麼，他們沒有具體的想法，卻又隱隱約約知道答案：海的這邊與那邊，都是媽祖庇佑的所在。他們想去看看幾百年來媽祖所眺望、守護的海。

穿行過馬路，他牽著她的手走上了堤防步道，前方延展起一片白色的沙灘。此刻是退潮，海水退去後，海灘上行走的人們留下了深深的腳印。

他們沒有走下沙灘，沿著步道繼續走。走到底，另一端有座小橋，於是他們走上橋，在橋上以沙灘與海為背景，用手機自拍。這張因為背光而臉色陰暗的照片，是他們這天唯一的合影。

過了橋，跨過溪口，渡到另一端的堤防。遠遠指引他們的白色風車佇立在眼前。

沿路過來，一路上陰晴變化，風勢不斷，過到橋邊，風卻停了。

他們抬起頭，看著幾乎不轉動的白色風車。

「足大誒。」她說。

「徛佇遮看，感覺有淡薄仔恐怖。袂倒吧？」

「袂啦。」她取笑了他一下，令他如少年般臉紅。她繼續說道：「今馬攏無風。」

三根巨大的風扇越來越緩慢地轉動，幾乎靜止。遠遠在山邊，在海上的風力發電機，轉得也緩慢。凝滯的風扇，像是把時間的指針也緩慢了。他看著望著海的她，今日的海色很淡，灰白灰白的，只有更遠到海平線那的海水透著藍。

他回頭看身後的白色風車，彷彿一格一格地變慢，最後終於靜止了。

靜止的一瞬間，他內心湧現巨大的不安。還來不及理解這情緒，下一刻，風車重新轉動，快速急躁地轉，發出巨大的、非自然的摩擦聲，大地彷彿跟著震動。

狂風颳起，他一瞬之間腳步不穩，不忘回身一手攬著她，她也緊緊摟著他的脅下，低頭抵著他胸膛。確定抱緊了她，他內心的不安隨即消逝。

他一手攬著她，另一手要輕撫懷裡的她時，發現她一直繫著的頭巾不見蹤影。

風勢稍緩，她從他胸膛抬起面龐，轉向海面。

「你看。」她搖指向海。

「佇佗位？」

彩色的頭巾展翅飛揚，越過了眼前的沙灘，眼看要墜落，又再度揚起，最後消失在海面上。

她露出了稀疏的灰髮，頭皮暴露在雲層間穿下的陽光中。

即使如此，他仍覺得今天的她，有她掩蓋在病容下已久的，年輕時代的美麗。

他愣愣地看她，猶如當初暗戀著她三年，卻不敢開口約會的模樣。

她給了他微笑，笑他癡，笑他的單純。但是他就是這樣地令她安心。

「那頭巾，就拜託千里眼跟順風耳來找了。」

她自然地說出這句話，連自己也不明白原因。